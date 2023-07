Nuovo ospedale ad Alghero, le precisazioni del sindaco

Siamo fermamente convinti che sia necessario dare gambe alla realizzazione del nuovo ospedale. Immediatamente abbiamo sottoposto alla Regione i documenti legati alle diverse ipotesi. La discussione di questa mattina è preliminare a quelle che andranno fatte anche in Consiglio Comunale, partendo dal presupposto che noi vogliamo l’ospedale. Siamo convinti che la Regione manderà avanti la pratica, concordando con l’Amministrazione di Alghero qual'è la migliore dislocazione, che non è stata certamente decisa oggi. Siamo altresì piacevolmente soddisfatti della rapidità con cui la Regione si sta muovendo, auspicando che la stessa velocità possa essere intrapresa per l'intero iter, che parte dallo studio di fattibilità, passa per il progetto e si concluda con la realizzazione di un'opera tanto importante ed attesa dal territorio". Lo dichiara il sindaco di Alghero, Mario Conoci.

In riferimento alla riunione programmatica sulla realizzazione del nuovo ospedale di Alghero organizzata dalla Asl 1 ed alla quale erano presenti gli assessori regionali della Sanità, Carlo Doria, e degli Enti Locali, Aldo Salaris, oltre al direttore della Asl 1, il Commissario straordinario della Provincia di Sassari e il presidente della Conferenza socio sanitaria ha preso parte l'assessora ai Servizi Sociali del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris. "Nessuna scelta sull'ubicazione definitiva della struttura è stata concordata. All’incontro di questa mattina abbiamo proposto le due aree che sono state individuate nel progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale: l’area della Taulera, adiacente alla vecchia struttura del Civile e l’area di Mamuntanas.