La Conferenza di servizi decisoria per il nuovo stadio in programma il 3 luglio

Districarsi nei meandri instabili della burocrazia diventa opzione primaria. Si va verso la definitiva consacrazione dell’iter per la costruzione del nuovo stadio del Cagliari. Che porterà il nome di Gigi Riva. Lunedì 3 luglio sarà inserito un tassello importante, tutti si augurano definitivo, con la convocazione della “Conferenza di servizi decisoria” per poter poi procedere all’emissione del provvedimento finale, che dovrà essere completato dei pareri di competenza da parte degli enti interessati. Questo per chiudere il cerchio e finalmente realizzare l’opera. Ballano 50 milioni, che dovranno essere versati da parte della Regione Sardegna nelle casse del Comune con il sindaco Paolo Truzzu che già da un po’ di tempo ha sollecitato gli uffici competenti. Inoltre è già stata avviata anche un’ulteriore istanza per valutare l’impatto ambientale nella zona di Sant’Elia, quartiere dal quale ha preso il nome la vecchia struttura, che dovrà essere abbattuta totalmente per far spazio alla nuova. Le risorse risultano già assegnate nel bilancio regionale e dunque la somma dovrà essere impegnata per avere il cofinanziamento del progetto. Se si dovesse decidere in tempi brevi, si potrà anche individuare il soggetto che si caricherà l’onere della costruzione.