Cronaca Cagliari: Eroe portinaio mette fuori combattimento un rapinatore: arrestato dopo uno scontro violento

Un coraggioso portinaio è diventato il protagonista di un evento straordinario avvenuto ieri sera in via Alghero a Cagliari. Dopo aver sorpreso un ladruncolo sul posto, l'uomo non si è tirato indietro e ha deciso di affrontarlo direttamente. Nonostante abbia subito un pugno, il portinaio ha avuto la meglio sul malintenzionato, riuscendo a bloccarlo e a mantenerlo sotto controllo fino all'arrivo della Polizia. Il rapinatore, un uomo di 60 anni con numerosi precedenti penali, è stato arrestato e accusato di tentata rapina aggravata. Nell'udienza di stamattina, il colpevole ha scelto di patteggiare una pena di un anno e dieci mesi con la condizionale. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo si era introdotto di nascosto in un edificio di via Alghero con l'intento di sottrarre qualcosa. Tuttavia, è stato scoperto dal portinaio che ha tentato di fuggire colpendolo con un pugno. Nonostante l'aggressione, il coraggioso portinaio è riuscito a mettere a terra il malvivente e a trattenerlo fino all'arrivo della polizia. Entrambi i protagonisti sono stati successivamente trasportati in ospedale per le ferite riportate durante la colluttazione, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi e richiederanno soltanto dieci giorni di cure.