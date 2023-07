Cronaca La festa del gusto a Cagliari

Appuntamento imperdibile con la “Festa del Gusto Internazionale” in Piazza Giovanni XXIII a Cagliari da Giovedì 6 luglio a Domenica 9 dalle ore 18.00 in poi. Giovedì 6 luglio in occasione della giornata inaugurale verrà offerto un bicchiere di vino rosso. Uno dei più grandi eventi sul cibo in strada con delegazioni Nazionali ed Internazionali. Una forbice di sapori e pietanze di oltre 10.000 km partendo dai prodotti a km 0 fino ad arrivare al Messico. Dal buon maialetto sardo e il Carignano locale per arrivare ai tacos e tequila del Messico, l' Asado Argentino di Provitina e Vincenti al churrasco di Fisher Anderson e Fabiano Moreira passando per la paella spagnola, la cucina romana, i panzerotti pugliesi, dolci siciliani e tanto altro. Ogni giorno due spettacoli gratuiti con inizio alle 19.00 aperti dal Dj Resident " Anthony Zella". Ecco il programma dettagliato: Giovedì Dalle 19.00 Musica con il resident Dj. Ore 21.30 Il Maria Brasil Show (Festa brasiliana diretta da Rio de Janeiro)? Venerdì: Revival anni 90 con la travolgente energia e spettacolare Musica di Angelo Fraternali e Simon Luca. A seguire il " Tiratardi " con José Carlos Montes e Juan Felix Chatelain. Sabato: Fuoco e Luci in uno dei più suggestivi spettacoli nazionali con il fuoco a cura di Gionata Feuer Frei. Domenica: Balli di gruppo Country con Roby Menphis dj set con Anthony Zella.