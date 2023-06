Cronaca Tiscali porta a 45.000 alberi la sua foresta aziendale in collaborazione con SIDI: 20.000 alberi grazie a nuovi clienti Mobile

Tiscali Italia, società del gruppo Tessellis attiva nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech, e SIDI (Swiss Institute for Disruptive Innovation), organizzazione svizzera focalizzata su opportunità e rischi legati alle innovazioni “dispruptive” per imprese, istituzioni e pubbliche amministrazioni, che fin dal 2020 collaborano nell'ambito di progetti di innovazione e di sostenibilità, rafforzano il loro impegno congiunto con la piantumazione di 20.000 alberi, che andranno ad ampliare l’attuale foresta aziendale di Tiscali. Già nel dicembre del 2021, Tiscali aveva aderito al progetto “The Greenest”, promosso da SIDI per la riforestazione nelle zone equatoriali, acquistando un lotto di 25.000 alberi messi a dimora in Madagascar e dando così vita alla propria foresta aziendale. Grazie ad essa, Tiscali ha reso più sostenibile la propria impronta ecologica, con una riduzione di CO2 pari a 750 tonnellate all’anno e il coinvolgimento di 875 lavoratori locali. Ora altri 20.000 alberi verranno piantumati da SIDI e dai suoi partner certificati per conto di Tiscali, la cui foresta aziendale conterà ben 45.000 alberi di diverse specie di mangrovia, la pianta scelta per la riforestazione del Madagascar: sarà una delle più estese foreste aziendali d’Europa e contribuirà alla riduzione di 1.350 tonnellate di CO2 all’anno, garantendo al contempo ulteriori opportunità di lavoro equo per le popolazioni delle regioni che ospiteranno i nuovi alberi. L’iniziativa sarà affiancata, a partire dal mese di luglio, da una campagna di sensibilizzazione volta a dare più forza al messaggio dell’importanza della riforestazione: le mangrovie, infatti, verranno messe a dimora grazie alla vendita dei prodotti Tiscali Mobile e i clienti potranno vedere la creazione della nuova foresta e dare un ulteriore contributo mandando ad una persona a loro scelta un invito per piantare un altro albero. Un circolo virtuoso che Tiscali desidera innescare per promuovere le attività di piantumazione di “The Greenest” di SIDI, le quali sono uno strumento semplice ma concreto per dare il proprio contributo alla salvaguardia del pianeta e compensare le emissioni di CO2 prodotte nel proprio agire quotidiano. Lorenzo Sessa, direttore commerciale di Tiscali, ha dichiarato: “Crediamo di avere la responsabilità, come azienda, di contrastare fattivamente la deforestazione e il cambiamento climatico e ci è sembrato importante rendere i nostri clienti partecipi e co- protagonisti di questa iniziativa. Abbiamo trovato in SIDI il partner ideale per portare avanti i nostri comuni valori di innovazione e sostenibilità, che oggi più che mai devono essere sviluppati di pari passo.” Pietro Veragouth, direttore del Swiss Institute for Disruptive Innovation, ha così commentato: “È incoraggiante vedere che le aziende si uniscono a questa lotta; ma la cosa più gratificante è quando si collabora con una realtà come Tiscali, che si impegna appieno perché crede profondamente nella causa.”