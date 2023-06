Strade più sicure: Approvato disegno di legge

Chi non ha le frecce e il freno su entrambe le ruote dovrà pagare una contravvenzione tra 200 e 800 euro. Inoltre i monopattini elettrici a noleggio non potranno uscire dalle città e le società dovranno montare a bordo un meccanismo che blocchi automaticamente lo sharing se escono dalle aree consentite. Qualche garanzia in più anche per le bici: per superarle bisognerà rispettare una distanza di un metro e mezzo. Severe sanzioni poi per la sosta selvaggia e per chi guida in contromano. Stop all’auto da 7 a 15 giorni anche per chi ha meno di 20 punti sulla patente ma passa col rosso, va troppo veloce, non ha la cintura, non ha il seggiolino per i bambini. Bisognerà mantenere 1 metro e mezzo di distanza, ove possibile, sia su strade urbane sia extraurbane, quando si sorpassa un ciclista.

Approvato il disegno di legge per strade più sicure. Sono previste nuove norme sui monopattini, con l’obbligo di casco, targa e assicurazione, pena una sanzione da 100 a 400 euro. Quelli in “sharing” non potranno funzionare al di fuori delle aree consentite.