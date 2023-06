ECM Alghero: "Il futuro nella sanità pubblica" - Sabato primo luglio all'hotel Calabona

Nella seconda parte del corso di aggiornamento, i moderatori Flavio Sensi e Paolo Patta, introdurranno la relazione di Toti Amato dell’OMCEO di Palermo su: “PNRR in sanità, può risolvere le diseguaglianze di salute?”. La mattinata di studi si concluderà con l’intervento di Antonio Azara, docente dell’Università degli studi di Sassari sul “Ruolo degli indicatori nella gestione e programmazione ospedaliera”. L’ECM si concluderà con il test di verifica che darà diritto all’ottenimento dei 5 crediti formativi. Moderatori della giornata di aggiornamento: Mario Palermo e Lucia Giovannelli. L’ECM si aprirà con la lettura magistrale di Luigi Bertinato dell’Istituto Superiore della Sanità di Roma, su “L’ospedale del futuro” e proseguirà con la relazione del collega Francesco Gabbrielli sullo “Sviluppo della telemedicina in Italia, connessioni tra strutture sanitarie”. Seguirà Roberto Manca dell’Aou di Sassari che parlerà di “Materiali innovativi e moderne infrastrutture”.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari ha organizzato il corso di aggiornamento E.C.M. in modalità residenziale, dal titolo “L’ospedale del futuro: sistemi e strategie della sanità che vivremo”, che si terrà sabato 1° luglio 2023 alle ore 08.00 presso la Sala Conferenze dell’Hotel Calabona, ad Alghero. Il corso è accreditato nell’ambito del programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) per la professione di Medico Chirurgo e di Odontoiatra. Responsabile scientifico Francesco Tolu che introdurrà i lavori con la relazione “Pensare al futuro della sanità pubblica”.