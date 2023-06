Anche ad Alghero via libera alla rottamazione Quater - Soddisfatta Forza Italia

La conversione in legge del dl 34/2023 e il contestuale inserimento di un apposito emendamento ha aperto la strada ai Comuni, come quello algherese, che si avvalgono di società in house o altre società abilitate, per poter beneficiare di questa misura. Un plauso alla nostra assessora Giovanna Caria, che sin da subito ha messo in campo le azioni necessarie per poter aderire concretamente a questa importante misura che, nel solco delle azioni di “umanizzazione” nella riscossione dei tributi locali sempre messe in campo da FI a partire dalla costituzione della Secal nel 2007, va incontro alle famiglie e imprese algheresi, allentando la pressione fiscale.

Il Comune di Alghero aderisce alla c.d. rottamazione quater. Il gruppo consiliare e il direttivo di Forza Italia accolgono con grande soddisfazione il via libera unanime del Consiglio comunale al Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva, proposto dall'assessorato alle finanze. Così i contribuenti potranno definire la loro posizione con il pagamento del solo capitale e delle spese, senza accollarsi sanzioni, interessi e oneri di riscossione.