Golfo Aranci, firmato contratto di valorizzazione del faro

“Si tratta della riqualificazione in chiave turistica di una struttura suggestiva che siamo certi diventerà un importante attrattore della zona in quanto opererà in forte connubio con gli elementi radiofonici utilizzati da Marconi per la prima comunicazione a onde corte - ha spiegato l’assessore Salaris - L’accordo appena firmato rappresenta un fondamentale passo verso la valorizzazione di beni importanti e strategici per i territori, che assumono un valore ancora maggiore perché inseriti in straordinari contesti paesaggistici e naturalistici di pregio”. Il recupero e la messa in valore di questa struttura a lungo sottratta a un utilizzo pubblico e ora destinata a un diverso uso da quello originario rappresenta infatti la possibilità concreta di generare crescita per l’intera area. “La Regione conferma il suo ruolo di protagonista attivo nei processi di trasformazione dei territori - ha proseguito l’assessore Salaris - sostenendo quelle politiche di rilancio e valorizzazione in grado di creare sviluppo e crescita duraturi per le Comunità”. (ez)

È stato firmato questa mattina nella sede dell’Assessorato degli Enti locali Finanze e Urbanistica, a Cagliari, il contratto di valorizzazione della Stazione di vedetta di Capo Figari (dove è presente anche la Stazione semaforica, realizzata nel 1890 e utilizzata da Guglielmo Marconi nel 1932 come base per la prima comunicazione a onde corte) e della Batteria Luigi Serra a Golfo Aranci (fortificazione del sistema difensivo costiero del Nord-Est Sardegna, nata per il controllo del traffico navale, ma poi adeguata per fronteggiare le incursioni dell’aviazione). L'intervento prevede la progettazione, restauro e riqualificazione degli immobili (da concludere in 36 mesi dalla consegna delle aree) e gestione degli immobili con la formula della di ospitalità turistica per 30 anni. I compendi verranno riqualificati per poter realizzare delle “sotto suites”, sei nella struttura “dell’Ex Stazione semaforica” e due negli immobili della “Ex Batteria Luigi Serra”.