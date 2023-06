Cronaca Arrestata a lavoro per un'auto non pagata: la vicenda incredibile di una giovane algherese

Venerdì scorso (27 giugno), è stata arrestata una giovane di 27 anni proveniente da Alghero mentre si trovava al lavoro come cameriera in un ristorante. La ragione dell'arresto è legata all'acquisto di un'auto di seconda mano in Germania, dove la donna viveva con il suo fidanzato, e alla sua successiva rivendita nonostante fossero ancora da saldare alcune rate. La storia straordinaria è stata riportata dal giornale La Nuova Sardegna. Quando gli agenti di polizia sono arrivati al ristorante, hanno comunicato alla giovane che dovevano eseguire un mandato di arresto internazionale emesso nei suoi confronti. Secondo quanto riportato dal quotidiano sardo, la giovane aveva regolarmente pagato le prime rate dell'auto, ma una volta deciso di tornare in Sardegna, aveva lasciato il veicolo a un collega con l'accordo che quest'ultimo si sarebbe occupato del pagamento delle rimanenti rate. Tuttavia, sembra che l'uomo non abbia mantenuto la promessa. Nonostante ciò, è stata la giovane di Alghero, che aveva firmato il contratto, a finire nei guai. Il resto della vicenda è noto dagli avvenimenti degli ultimi giorni: l'esecuzione del mandato di arresto e il trasferimento nel carcere di Bancali. La giovane di 27 anni ha scelto l'avvocato Danilo Mattana come suo difensore di fiducia e, nel frattempo, è stata rilasciata con l'obbligo di presentarsi periodicamente in caserma.