I commercianti dei quartieri San Michele e Is Mirrionis a Cagliari, uniti con i volontari, contro la droga

“Per un periodo ho dovuto rinunciare a vendere alcuni articoli – ha dichiarato un esercente di Is Mirrionis - perché i tossicodipendenti venivano ad acquistarli per prepararsi il crack. Io e mia moglie ci sentivamo quasi complici nella loro azione e questo ci faceva star male. Naturalmente – ha continuato - per loro non è cambiato nulla, visto che andavano ad acquistarli in altri negozi del quartiere, mentre noi perdevamo le vendite con gli altri clienti che ce li richiedevano. Così abbiamo dovuti rimetterli negli scaffali.” Un'anziana signora denuncia con aria preoccupata ma non rassegnata: “sicuramente qualcosa va fatta per far cambiare le cose. Lo spaccio e il consumo di droga sono diventati una realtà, purtroppo negativa del quartiere, della quale faremmo volentieri a meno.





Quello che state facendo è importante per informare i ragazzini prima che cadano nella droga.” In linea con gli insegnamenti del Filosofo L. Ron Hubbard che già negli anni ’70 individuava le droghe come “l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”, i volontari continuano con le azioni di prevenzione e nella serata di oggi martedì 27, saranno ancora nelle strade del centro del capoluogo sardo per informare e coinvolgere altri esercenti nella diffusione della Verità sulla Droga. Info: www.cagliariliberadalladroga.com

Nella serata di lunedì 26 giugno, Giornata Internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, molti dei commercianti che esercitano nel quartiere di san Michele e Is Mirrionis, hanno ricevuto la visita dei volontari di Mondo Libero dalla Droga che, in collaborazione con la Chiesa di Scientology, hanno distribuito centinaia di opuscoli informativi sugli effetti delle principali droghe di strada e in particolare di cocaina, marijuana e alcol. Non è la prima volta che i volontari fanno iniziative in questi quartieri dove lo spaccio e il consumo di droga sono diventati la normalità con la quale si è “costretti” a convivere. Tante le persone oneste contattate dai volontari durante la distribuzione, tanti i commenti, dai quali traspare l’amarezza ma anche la consapevolezza che bisogna adoperarsi per far cambiare le cose.