Cronaca Alghero marathon alla Corri Nuchis e trofeo atletica Pabillonis

CorriNuchis e trofeo Atletica Pabillonis. Le corse su strada dell’ultimo fine settimana sono state ospitate dai due comuni dell’Alta Gallura e della pianura del Campidano. La prima edizione della CorriNuchis, piccolo centro poco distante da Tempio famoso per il granito, è stata organizzata dall’Asd Atletica Tempio con l’approvazione della Fidal regionale con la collaborazione del comitato volontario dei festeggiamenti dei Santi Cosma, Damiano e Isidoro di Nuchis. Percorso di 6,6km totali, con triplo giro da 2,2km ciascuno da ripetere tre volte, suddiviso in parte sterrato lungo un sottobosco, porfido e asfalto. A rendere faticosa la gara il dislivello di 200 metri che all’interno di due chilometri ha fatto sentire le sue difficoltà nonché i quasi trenta gradi di temperatura serale. Tra le venti donne al via Rossella Soriga dell’Alghero Marathon si è classificata terza assoluta, dietro la vincitrice Leonarda Cantara che ha preceduto Giuliana Corda, aggiudicandosi la vittoria tra le SF60. In campo maschile, 58 partenti, successo dell’ultimo vincitore dell’Alghero Half Marathon Oleksandr Choban che ha preceduto nell’ordine Tiziano Melia e Gabriele Mariotti. Sesto posto assoluto e podio SM45 per l’altro portacolori dell’Alghero Marathon Giuseppe Corda che recentemente si era distinto alla recente Corsa del Lago di Villacidro. Sempre sabato si è disputato il sesto trofeo Atletica Pabillonis curato dalla locale Asd Atletica Pabillonis con l’approvazione della Fidal Sardegna e la collaborazione della protezione civile di Pabillonis. Partenza ed arrivo dalla pista di atletica dopo cinque giri di 1450 metri ciascuno per complessivi 7,3km. Palmiro Concas ha portato a casa un nuovo podio di categoria SM75 che premia ancora una volta la sua passione e costanza per la corsa. Sabato primo luglio consueto appuntamento con la Corri Ittiri – trofeo Cannedu che come ogni anno richiamerà un alto numeri di runners del nord Sardegna chiamati a percorrere i cinque giri da 1260 metri ognuno sul classico basalto ittirese in lastroni tra falsi piani, salite e discese