Cronaca Confartigianato Sardegna: Autotrasporto, al via il cick day per 25milioni di finanziamenti

Da questa mattina al via il click day per le imprese dell’autotrasporto che si rinnovano. A disposizione, anche per la Sardegna, 25 milioni di euro. Confartigianato Trasporti Sardegna: “Occasione importante per rendere l’autotrasporto merci ancora più sicuro e meno inquinante”. Anche per le imprese dell’autotrasporto della Sardegna da oggi, alle 10.00, scatta il click day nazionale per partecipare, e aggiudicarsi, una parte dei 25 milioni di euro che, a livello italiano, sono stati stanziati per rinnovare i camion. “Ricordiamo come i fondi siano stati messi a disposizione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – commenta Confartigianato Trasporti Sardegna - per supportare le aziende di autotrasporto che effettueranno investimenti sul parco veicolare, incentivando così la sostituzione dei mezzi e rottamando quelli più inquinanti e meno sicuri”. L’Associazione degli Autotrasportatori ricorda come periodo di incentivazione si concluderà alle ore 16:00 dell'11 agosto 2023 e come possano inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori. Inoltre, sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all’interno del periodo incentivante, secondo le modalità di seguito descritte. Le liste delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”. All’interno del periodo di incentivazione le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2023@legalmail.it unitamente alla seguente documentazione: a) modello di istanza debitamente compilato, reperibile in formato pdf editabile sul sito internet del soggetto gestore RAM, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa; b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa; c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva a quella di entrata in vigore del DM 97/2023 (quindi, a far data dal 24 maggio scorso) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi. Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). Ai fini della rendicontazione dell’investimento, le imprese che hanno presentato istanza dovranno trasmettere a decorrere dalle ore 10:00 dell’11 settembre 2023 ed entro le ore 16:00 dell’11 giugno 2024 la documentazione richiesta, utilizzando la piattaforma informatica implementata da RAM S.p.A. “La sostenibilità ambientale è già un impegno delle nostre imprese – concludono da Confartigianato Trasporti Sardegna - ma è fondamentale che sia anche al centro delle politiche di incentivazione del settore e che gli imprenditori possano contare su sostegni economici più sostanziosi per poter rinnovare i veicoli con mezzi a bassissime emissioni, più sicuri e tecnologicamente avanzati”.