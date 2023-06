La qualità in Costa Smeralda: Apre Fumu, carni d'eccellenza e cotture antiche

Il tutto avvalorato da una carta dei vini estremamente centrata e identitaria, capace di accompagnare il percorso gustativo in tutta la sua pienezza e varietà. Pino Savoia, Christian Dentis e Bruno Paschina sono i soci ideatori di questa nuova insegna. Tutti e tre con importanti esperienze nel mondo della ristorazione e del management in ambito turistico, hanno voluto portare in Costa Smeralda un’offerta gastronomica di livello elevato, che si distinguesse da uno standard spesso turistico e poco attento alla qualità. Per poter realizzare al meglio questo sogno, si sono affidati alla consulenza esterna di Roberto Pintadu, sardo di origini e titolare a Torino dell’insegna Bifrò. Uno dei massimi conoscitori dell’universo carne e dei processi di frollatura e grigliatura. Il ristorante sorge all’interno dell’hotel Arathena, una deliziosa struttura dalla geometria irregolare, quasi un borgo, immersa tra le rocce e la natura della Gallura. Forme, colori e materiali rispecchiano il luogo in cui sorge l’hotel, la cui costruzione è stata affidata a tutti artigiani e artisti locali. Estetica e autenticità sono i tratti che caratterizzano questo angolo di ospitalità sarda. Tre le sale del ristorante, molto suggestive, su tre livelli diversi che partono dalla taverna, fino ad arrivare ad una splendida terrazza all’aperto, in totale immersione con l’ambiente intorno.

San Pantaleo è un borgo dal fascino imperdibile, che domina la Costa Smeralda arroccato sul massiccio granitico di Cugnana, nella lussureggiante Gallura. Un luogo che ha saputo mantenere intatta la sua autenticità, un fascino discreto e non urlato. Meno glamour e lontano dai clamori delle vicine località della costa, diventa ogni anno meta di intellettuali, artisti, ceramisti, scrittori, cultori del silenzio e della quiete di questo piccolo borgo incastonato tra le rocce e il verde, dove il mare non fa sentire la sua mancanza. L’atmosfera rarefatta, le case ricavate nella roccia, la suggestione della raffinatezza esprimono un concetto di lusso declinato in modo contemporaneo. Un luogo perfetto per accogliere il progetto del ristorante FUMU, che nasce dalla volontà di creare una proposta di ristorazione incentrata sulla carne alla griglia, utilizzando una materia prima di qualità eccellente con una tecnica di cottura impeccabile.