Discarica di Carbonia annessa al patrimonio regionale ed affidata in gestione al CACIP

Il passaggio al Comune capo fila è avvenuto prima attraverso una gestione consortile convenzionata con gli altri enti locali territoriali della ex provincia del Sulcis – Iglesiente e poi, con un affidamento in concessione del servizio di gestione del compostaggio e della linea di trattamento a recupero dei rifiuti ingombranti ad un soggetto terzo, con contratto in scadenza a giugno del 2020 e poi prorogato fino al primo luglio di quest’anno. Il Comune di Carbonia però, con varie e periodiche note inviate agli uffici politici regionali, ha da sempre evidenziato le difficoltà di una gestione diretta della discarica e dei relativi impianti, sollecitando la definitiva assegnazione dell’intero impianto a favore di un soggetto pubblico di valenza sovra comunale. Da qui l’intervento dell’Assessorato degli Enti locali, di concerto con quello della Difesa dell’Ambiente.





È stata infatti approvata ieri dalla Giunta regionale la delibera proposta dall’Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris, che interviene in favore di un corretto ordine nella gestione del sito, che ora viene acquisito al Patrimonio immobiliare disponibile regionale e dato in gestione al consorzio Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari.

La Regione prende in carico la discarica di rifiuti solidi urbani e impianti di trattamento rifiuti (impianto di compostaggio e di valorizzazione degli ingombranti) di “Sa Terredda” nel Comune di Carbonia, che verrà data in gestione al Consorzio Cacip. È proprio per assicurare la continuità d’esercizio degli impianti, che è stata autorizzata, nelle more della stipula e sottoscrizione degli atti di devoluzione immobiliare, l’anticipata consegna a favore del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari. Si tratta di un atto necessario e richiesto dal Comune di Carbonia, che anni fa ereditò la gestione dell’infrastruttura dalla disciolta XIX Comunità Montana ‘Sulcis – Iglesiente’ ma che non si trova nelle condizioni idonee a una corretta gestione della discarica e del sito nel complesso.