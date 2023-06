Sassari: Le biblioteche comunali donano libri col progetto “Leggimi ancora”

La biblioteca ha selezionato per la donazione tutti quelli che ancora possono essere letti e andare ad arricchire le librerie di collezionisti, appassionati e nostalgici. L’iniziativa è valida fino a esaurimento scorte. Per informazioni chiamare al numero 079 279380 o scrivere a biblioteca@comune.sassari.it

Da lunedì 26 giugno le biblioteche comunali di piazza Tola, Caniga e Li Punti doneranno fino a 5 libri a chi si recherà in una delle tre sedi. Le biblioteche sono organismi in continua crescita e devono garantire ai propri frequentatori materiali sempre nuovi nella forma e nei contenuti. Per questo periodicamente è necessario fare spazio tra gli scaffali eliminando i libri doppi, usurati o che da tempo non vengono più presi in prestito.