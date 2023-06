Alghero: Igiene urbana, conferimento carta e legno

RIFIUTI: CONFERIMENTI DI CARTA E LEGNO A seguito della comunicazione da parte dell’impianto R.G.M. di Muros della chiusura per manutenzioni da Lunedì 19 Giugno al 1° Luglio prossimi, la società incaricata della raccolta in città dovrà servirsi di altro impianto (più distante) per l'avvio a recupero delle frazioni carta e legno. Questa fase temporanea potrebbe far subire ritardi nei servizi di raccolta La cittadinanza è invitata, laddove possibile, a ridurre al minimo i conferimenti di materiali legnosi presso gli ecocentri e, compatibilmente alle proprie esigenze, rinviare alla prima settimana di Luglio.

MODALITÀ CONFERIMENTO CARTA E CARTONE Continuano a verificarsi casi in cui troppi utenti, ancora, utilizzano buste di plastica per l'esposizione della carta nella giornata del "mercoledì" (come da calendario settimanale). Preme sottolineare che la carta va esposta nel mastello blu fornito in dotazione ( chi ne è sprovvisto può effettuare il ritiro presso la sede di Galboneddu - Ecocentro) o in sub ordine (solo in casi particolari quale ad esempio la temporanea indisponibilità del mastello), all'interno di contenitori di carta (scatole, buste etc), avendo cura di ridurre volumetricamente il materiale in modo tale da non arrecare eccessivo ingombro negli spazi pubblici di esposizione. L'amministrazione, in tal senso, ha predisposto appositi controlli con cui verranno sanzionati comportamenti difformi a quelli previsti dal regolamento.