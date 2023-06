Cronaca Contributi Canoni Locazione, graduatoria ad Alghero

Sul sito istituzionale del Comune di Alghero è in pubblicazione la graduatoria definitiva del bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art.11 della legge nr.431/98 - anno 2022 con l’esito dell’istruttoria delle istanze presentate e l’indicazione del contributo spettante. Le istanze vengono identificate attraverso le iniziali del beneficiario e il numero di protocollo attribuito in fase di invio della stessa, il quale può essere recuperato accedendo alla propria scrivania dello sportello telematico dell’Ente e consultando le domande inviate. Si informano i cittadini beneficiari che nei prossimi giorni si procederà alla liquidazione del contributo riconosciuto. La graduatoria è consultabile al seguente link: https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/CONTRIBUTI-AD-INTEGRAZIONE-DEI-CANONIDILOCAZIONE-AI-SENSI-DELLART.-11-DELLA-LEGGE-N.-431-98-ANNO-2022/ Per informazioni ulteriori è possibile recarsi presso gli uffici del settore 3 -Servizi sociali e qualità della vita- dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o telefonare ai seguenti numeri: 0799978574 – 0799978595 - 3701268067.