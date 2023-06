Sabato a Neoneli (OR) terza giornata per il festival culturale Licanìas

Si comincia alle 10 a Casa Cultura con una conversazione tra Giovanni Cocco e Piersandro Pallavicini, scrittore e ordinario di chimica inorganica all'Università di Pavia, che nel suo Il figlio del direttore (Mondadori, 2023) racconta con humor sgomento e agghiacciante comicità una storia che insegue i suoi fantasmi provinciali, crudele nella messa a fuoco, pietosa nel sorriso che li restituisce alla loro umanità. Alle 11.30 riflettori puntati su una delle più apprezzate scrittrici italiane, Gaia Manzini, che, accompagnata da Giuseppe Culicchia, affronterà i temi de La via delle sorelle (Bompiani 2023), il suo romanzo che riflette sull'amicizia e sui legami, sospeso tra il memoir e l'indagine letteraria. Nel pomeriggio gli appuntamenti del festival si spostano in Largo Margherita, dove alle 16.30 è in programma l'incontro con l'ospite internazionale di questa edizione, lo scrittore tedesco (originario della DDR) Ingo Schulze, che a Neoneli presenta La rettitudine degli assassini (Feltrinelli, 2022). In dialogo con il direttore artistico, con la traduzione dell'interprete Stefano Zangrando, la conversazione si concentrerà sull'amore per i libri e sull'irruzione della Storia nella coscienza individuale. Le atmosfere di una Roma assediata dai nazisti sono invece sullo sfondo dell'incontro successivo, quello con Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice dalla lunga storia e dalla grande autorevolezza. Il suo nuovo romanzo si intitola Il secondo piano (Ponte alle Grazie 2023): l'autrice ne parlerà con Chiara Miscali a partire dalle 17.30. Storica firma di Repubblica e voce nota di RaiRadio2, Gino Castaldo sarà al centro del terzo appuntamento pomeridiano per parlare – in compagnia del giornalista Nicola Muscas – del suo recentissimo Il cielo bruciava di stelle (Mondadori 2023), il racconto di un periodo di straordinaria intensità per la musica italiana, fra il 1979 e il 1981, che intreccia storie di vita e di musica di nove protagonisti d'eccezione: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Lucio Battisti, Francesco De Gregori, Pino Daniele, Franco Battiato, Francesco Guccini e Rino Gaetano. Il sabato di Licanìas riparte poi alle 22, sempre in compagnia di Gino Castaldo che, in veste di storyteller e in perfetta sintonia con il tema del festival ("Muri") presenta The Wall, un racconto per parole e video musicali della storia dei Pink Floyd e, in particolare, di un disco che prende forma come una straordinaria e universale allegoria: quel muro personale che Roger Waters sentiva tra sé e il mondo. Alle 24 il festival sceglie la musica del trio sardo Malasorti per augurare al suo pubblico la buonanotte: con Emanuele "Lele" Pittoni alla voce, Francesco Bachis alla tromba e le atmosfere elettrodub di Francesco Medda, in arte Arrogalla.





La settima edizione di Licanìas si chiude domenica (25 giugno), ospiti Tommaso Pincio, Mattia Signorini, Silvia Ballestra, Luca Briasco, Igor Sibaldi e Tommaso Melilli. Visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 20, nella Sala Corrale, la mostra Il muro (degli angeli), a cura di Anna Rita Punzo, con opere fotografiche di Giusy Calia e pittoriche di Ruben Mureddu. Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico con ingresso gratuito. Per informazioni: 3335765304 • 3498751085 • www.licanias.it • facebook.com/licaniasfest • www.instagram.com/licaniasfest. Il festival Licanìas è promosso dal Comune di Neoneli con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e della Fondazione di Sardegna, in rete con i festival Cabudanne de sos poetas, Forse alla luna, bab, Strangius, 7sere 7piazze 7libri, e in collaborazione con Unione dei Comuni del Barigadu, Comune di Samugheo, Comune di Ardauli, Comune di Nughedu Santa Vittoria, Comune di Ula Tirso, Comune di Bidonì, Comune di Sorradile, Comune di Fordongianus, Comune di Busachi, Istituto Comprensivo di Samugheo, Istituto Superiore "Mariano IV d'Arborea" – sede di Ghilarza, Sistema Bibliotecario del Barigadu, Casa Cultura – Biblioteca Comunale di Neoneli, Consulta Giovanile di Neoneli, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. – Macomer, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. – Oristano, Casa Reclusione di Oristano, Libreria Emmepi – Macomer, Libreria Chiara & Stefy – Ghilarza, Associazione Nati per Leggere, Associazione Lughenè, Associazione Cooperativa e Confronto, Associazione L.A.S.A.

Una lunga giornata di libri, incontri e musica, dal mattino alla notte, domani (sabato 24 giugno) a Neoneli (OR) per la settima edizione di Licanìas, il festival culturale promosso dall'Amministrazione comunale del piccolo borgo nel cuore del Barigadu, con la direzione artistica dello scrittore Giuseppe Culicchia, in corso da giovedì fino a domenica.