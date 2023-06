Il punto sulla Dinamo di Sergio Demuru

Le trattative, nonostante l’attuale campionato sia ancora alle sue battute finali (è in corso finale scudetto che vede confrontarsi l’ottima Olimpia Milano di Datome contro la temibile Virtus Bologna di Shenghelia e Melli ed ora si è arrivati a gara-7), sono già molteplici con alcuni addii, vari arrivi e importanti conferme nel team allenato da coach Bucchi. Il quale però perderà i suoi primi assistenti, Baioni e Gerosa. Una Dinamo quindi molto rinnovata quella che vedremo nella prossima stagione, che si baserà come sempre sulla collaborazione tra dirigenza e staff tecnico tenendo costantemente un occhio ai giocatori che potrebbero arrivare, ma anche alle risorse economiche a disposizione. La squadra biancoblù è ripartita sul mercato costruendo il “roster” partendo dai due playmaker.





Il primo acquisto infatti della compagine sarda è stato il play Alessandro Capelletti. Un giocatore, il cestista umbro, che va a rimpolpare l’esiguo “roster” degli italiani con notevoli credenziali proveniente dalla retrocessa Scaligera Basket. Il cestista ex Tezenis ha disputato una grandissima stagione nella squadra veneta ed è un giocatore prodotto del vivaio di Spoleto con precedenti esperienze a Udine e Torino (quando la squadra piemontese era in orbita Banco) e rappresenta un giocatore di indubbio spessore che ha significative capacità difensive e fisiche che certamente faranno molto comodo al “team”. Spetterà a lui e al neo acquisto Stanley Whittaker dirigere le trame di gioco del Banco in questa Stagione. Il cestista 29-enne di Philadelphia, giocatore capace, grintoso, un autentico combattente, proviene dal Wurzburg (ottima squadra della lega tedesca) ed è stato tra i più importanti cestisti del campionato teutonico. A riprova di quello che stiamo scrivendo “The Standard” (cosi è sopranominato il nuovo play della Dinamo) ha chiuso con più di 18 punti e 5 assist di media, tirando con quasi il 50% dal campo (40% da tre punti), quasi 2 recuperi e oltre 18 di valutazione per partita. Un giocatore non altissimo che ha doti da leader che non ha paura di prendere per mano la squadra quando le situazioni si fanno particolarmente “calde”. Inoltre, non ha subito eccessivi contraccolpi quando è passato dal campionato austriaco alla BBL, segno della maturità cestistica del giocatore prodotto della Keiser University. Un atleta che certamente darà il massimo per imporsi in un campionato così importante come la LBA. Questa è la migliore opzione per il Banco allo stato attuale viste le disponibilità del team sassarese. Analizziamo ora quale sarà l’organico del “team” al di là dei due playmaker. Partiamo prima di tutto da Kruslin. Anche l’atleta croato vivrà un altro campionato nelle fila sassaresi visto che è di pochissimi giorni fa l’annuncio dell’accordo che consentirà a lui e alla Dinamo di proseguire un soddisfacente matrimonio sportivo. Il cestista ex Cibona giocherà da ala piccola e non più da guardia vista la presenza di un nuovo play statunitense e di una guardia che dovrà ancora essere acquisita. Sicuramente la Dinamo avrà necessita di prendere un’ala sul mercato (comunitario o fuori dall’Ue) che potrebbe essere un cestista titolare o da panchina che darebbe una grande mano a coach Bucchi ed offrirgli la possibilità di avere nel “roster” una opzione di estrema qualità in quel ruolo. Sugli altri a disposizione ci saranno sicuramente nella prossima stagione Stefano Gentile, Bendzius (nel ruolo di ala forte), Treier e Diop (ottima la stagione del centro senegalese) che hanno dei contratti in essere e che vorranno dare il massimo fin da subito per portare a casa successi che permettano al Banco un campionato di primo piano. Questa è la Dinamo che si sta formando nei primi giorni di mercato, costituita da due playmaker nuovi di zecca, alcune importanti conferme, qualche doloroso addio e qualche acquisto ancora da fare. Tra gli acquisti necessari sicuramente due elementi che possano rimpiazzare i ritirati De vecchi e Chessa per completare un “team” che darà parecchio filo da torcere a tutti come quest’anno. Degna di considerazione la voce (secondo noi del tutto infondata)circolata nei giorni scorsi di un approdo a Sassari di Miro Bilan, ma il centro croato ex Dinamo si è accasato a Brescia. Tuttavia ci sarà tempo e modo per completare il “roster” per la prossima stagiome (mancano però sssoprattutto un’ala e una guardia) tuttavia siamo sereni che la squadra sassarese nella persona del dott. Sardara e del general manager Pasquini ai nastri di partenza perfezioneranno il team in ogni sua parte dando al coach Bucchi tutte le “armi” per portare a casa un ottimo campionato che dia a tutti i tifosi sardi in generale e sassaresi in particolare le massime soddisfazioni e gioie. A margine dell’articolo ci preme farvi notare qualche interessante curiosità. La prima riguarda il neo acquisto Capelletti. Il giocatore umbro prima di approdare a Verona nel 2020 poteva approdare nelle fila biancoblù. La seconda curiosità che portiamo alla vostra attenzione è il legame tra Pasquini e la Basketball Bundesliga. Il gm sassarese non è nuovo nell’ingaggiare giocatori provenienti dal campionato teutonico prima Logan poi Pierre e Sanders ora Whittaker. In conclusione a proposito delle dolorose partenze consentiteci di fare una particolare ringraziamento Chris Dowe. Un giocatore, un atleta, straordinario l’ex Pau che ha dato tantissimo alla causa biancoblù e che certamente lascerà in tutti i tifosi sardi in generale e sassaresi in particolare un grande vuoto sportivo e non solo. Gli auguriamo ovviamente le migliori cose e speriamo di rivederlo presto (anche se da avversario) al Palaserradimigni sicuri che qui troverà sempre un tributo degno della sua classe e delle sue qualità.

