Einstein Telescope, Nuoro si mobilita con il primo forum cittadino

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il professor Raffaele Paci, coordinatore del nucleo di progettazione del comitato: “L’Einstein Telescope garantirebbe una rivitalizzazione enorme che farà cambiare radicalmente l’idea di sviluppo del territorio – ha detto Paci –. L’investimento dell’Unione Europea di quasi 2 miliardi di euro fa capire subito la portata del progetto, che garantirà una notevole ricaduta positiva su Nuoro e sul territorio. Ma adesso è necessario collaborare tutti insieme, costruire una rete aperta partendo proprio dal coinvolgimento dell’intera comunità nuorese, al fine di dare un apporto decisivo per la realizzazione di questo investimento strategico”. “Vi aspettiamo numerosi per l’iniziativa in programma mercoledì 28 giugno, dalle ore 10 alle 21, presso l’EuroHotel di via Trieste a Nuoro, per il primo appuntamento rivolto a tutti i cittadini di Nuoro, e non solo, così che possano partecipare attivamente a fare di Nuoro la città dell’Einstein Telescope”, ha concluso Samuel Gungui.

Si è svolta questa mattina, presso l’EuroHotel di Nuoro, la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa intitolata "Nuoro città dell'Einstein Telescope", primo forum della comunità cittadina. Durante l’evento è stata illustrata l'iniziativa, in programma il 28 giugno, che rappresenta un'opportunità per l’intera comunità nuorese di partecipare attivamente a fare di Nuoro la città dell’Einstein Telescope. “Il nostro obiettivo è quello di consultare e coinvolgere tutti i cittadini di Nuoro – ha detto Samuel Gungui, portavoce del comitato –, sensibilizzarli in merito alle grandissime potenzialità del nostro territorio e renderli una parte attiva di questo processo. È doveroso ripensare e rigenerare la città in funzione dell’Einstein Telescope, un progetto unico al mondo, un’occasione che non possiamo lasciarci sfuggire”.