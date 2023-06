Protezione civile: il 30 giugno nuovo test in Sardegna di allarme pubblico IT-alert

Per far conoscere IT-alert a tutti i sardi, la sperimentazione interesserà dunque tutta l'Isola il prossimo 30 giugno, orientativamente intorno alle ore 12. Il test non conterrà informazioni di dettaglio su rischi e comportamenti da tenere, ma si limiterà a indicare, il mittente e la dicitura “TEST IT ALERT”, rinviando inoltre alla compilazione di un questionario sul sito ufficiale di IT-alert. Alla pagina web https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2282&s=449741&v=2&c=12454&idsito=20 dell Protezione civile regionale tutti i dettagli.

Venerdì 30 giugno 2023 sarà sperimentato in Sardegna IT-alert. Attualmente in fase sperimentale, il sistema di allarme pubblico ha l'obiettivo di raggiungere direttamente i cittadini e far giungere tramite messaggio di testo a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso.