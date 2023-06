Cronaca La Musica travolge Alghero: oggi il concerto di Niccolò Fabi

"Un solo sincero e grande ringraziamento a tutte le associazioni che si sono messe a disposizione della città per questa bellissima giornata di musica e spettacolo. Grazie al Ministero della Cultura che ha scelto Alghero come città testimonial in Italia e all'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci, che sempre più ha intuito l'importanza della valorizzazione culturale, artistica e musicale in chiave turistica ed ha imboccato negli ultimi anni la giusta strada per il definitivo rilancio dell'immagine della Riviera del Corallo oltre i confini nazionali". Parole del presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, che ieri ha salutato dal palco allestito al Quarter il testimonial della Festa della Musica 2023, Enrico Rava, autore e speciale interprete di un coinvolgente concerto. Applausi a scena aperta anche per la Big Band Jazz formata dagli allievi del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Quella di ieri è stata una giornata davvero intensa ad Alghero con la Festa della Musica che ha letteralmente travolto la città: Musica e concerti nella main hall Aeroporto di Alghero, all'Istituto Musicale G. Verdi e spettacoli itineranti per il centro storico. Festa che prosegue con un ricchissimo calendario di eventi fino a lunedì 26 giugno: oggi - giovedì 22 giugno - la performance itinerante di GALIRO’ a cura di Spazio T e l'atteso concerto di Niccolò Fabi (Lo Quarter, ore 21). Si prosegue con Mario Tozzi e Enzo Favata (24 giugno), Francesco Cicchella (25 giugno) e Piero Marras (26 giugno). Musica che in questi giorni si intreccia con la tradizione dei Focs de Sant Joan, con manifestazioni sul Lungomare Barcellona, l'accensione dei falò e il rito del comparatico sulla spiaggia di San Giovanni (venerdì 23 giugno). Giovedì 22 giugno Ore 18.30 POOM-CHA| performance itinerante a cura di GALIRO’ A cura di Spazio T DOVE: Itinerante centro storico Ore 21.00 SOLOTOUR | Niccolò Fabi in concerto A cura della Cooperativa Le Ragazze Terribili DOVE: Piazzale Lo Quarter Biglietto Posto unico € 23 | Biglietti on line www.ticketone.it | Botteghino Coop. Le Ragazze Terribili via Roma 144 Sassari | Atelier#3 – Alghero Turismo Bookshop – via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292