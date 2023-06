Trasporti, l'assessore Moro: "Con i treni a idrogeno la svolta green dell'ARST"

“I nuovi convogli Stadler, la cui consegna è prevista entro il 2026, segnano dunque il primo atto concreto del progetto per il rilancio del trasporto su ferro gestito da Arst e, in attesa dell’aggiudicazione dei lavori (prevista per il 27 giugno) per la realizzazione dei 7 chilometri di bretella ferroviaria tra Mamuntanas e l’aeroporto di Alghero che consentiranno il collegamento tra Sassari, Alghero e lo scalo di Fertilia, rappresentano una straordinaria opportunità per l’ammodernamento del sistema del trasporto pubblico locale nella nostra Isola”, conclude l’assessore Moro.

“L’aggiudicazione del bando di gara dei primi 6 treni a idrogeno, dei dieci in totale, destinati ai nuovi collegamenti ferroviari tra Alghero e Sassari, Sorso e l'aeroporto di Alghero, segna la svolta green per l’Arst”. Lo dichiara l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro. “È un passaggio fondamentale – sottolinea l’esponente della Giunta Solinas – che apre la strada ferrata a scartamento ridotto alla sostenibilità ambientale, con l’utilizzo dell’idrogeno verde, prodotto da fonti energetiche rinnovabili. Il tutto in linea con la strategia varata dalla Giunta con la delibera dello scorso 21 dicembre, volta alla decarbonizzazione del trasporto ferroviario sardo”.