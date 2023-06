Seconda giornata a Portoscuso (Sud Sardegna) dei seminari e dei concerti di Mare e Miniere

Firma i testi delle canzoni Maria Gabriela Ledda, mentre le musiche originali sono di Mauro Palmas. La serata, come tutte le successive, è aperta al pubblico con ingresso gratuito. Per informazioni: mareminiere@gmail.com. I seminari e i concerti di Mare e Miniere sono organizzati dall'associazione culturale Elenaledda Vox con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Portoscuso, con la collaborazione di Corsica Sardinia Ferries, rete italiana World Music, e la media partnership di Blogfoolk.

All'antica tonnara di Su Pranu proseguono in giornata le lezioni dei seminari: la mattina dalle 10 alle 13, e il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30; poi, alle 21.30, riflettori e microfoni accesi per un nuovo appuntamento con la serie di concerti che ogni sera fanno da pendant alle attività didattiche: in programma "La via del pepe", uno spettacolo musicale tratto dall’omonimo libro di Massimo Carlotto con le illustrazioni di Alessandro Sanna pubblicato nel 2014 da Edizioni e/o: una "finta fiaba africana per europei benpensanti" che narra di un giovane migrante, naufrago nel suo viaggio verso Lampedusa. Prendendo spunto dal racconto dello scrittore padovano, la cantante Elena Ledda con Mauro Palmas al liuto cantabile, Marco Argiolas al duduk e ance varie, Marcello Peghin alla chitarra, Silvano Lobina al basso e la voce recitante di Simonetta Soro, daranno forma a un affresco ironico e fiabesco sui temi del viaggio, della morte e della speranza: un cast formato da nomi di primo piano della scena musicale sarda per uno spettacolo capace di trasfigurare il reale persino nei suoi aspetti più difficili.