Porto Torres: Alternanza scuola lavoro, studenti del Paglietti iniziano attività negli uffici comunali

Alternanza scuola lavoro, studenti del Paglietti iniziano attività negli uffici comunali

Sono undici i primi studenti dell'istituto Paglietti che nelle prossime tre settimane svolgeranno le ore del Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) in alcuni uffici comunali. Il gruppo è stato accolto questa mattina nell'aula consiliare del Comune dalla vicesindaca Simona Fois e dal segretario generale Giancarlo Carta a nome di tutta la struttura municipale. In rappresentanza della scuola era presente il vicepreside Pinuccio Vacca e il referente per il Pcto - la vecchia alternanza Scuola/Lavoro - Paolo Spiga. Studenti e studentesse saranno impegnati per un periodo tra le 30 e le 40 ore in alcuni uffici del municipio: nella segreteria generale dove tra le altre cose saranno coinvolti nei controlli successivi e nel controllo sulla qualità dei servizi erogati, partecipando inoltre alle sedute del consiglio comunale; nel Ced potranno assistere i cittadini per l'attivazione dello SPID gratuito e nella registrazione su App IO; all'ufficio tributi offriranno supporto in attività di back office; nella biblioteca comunale, nell'ufficio turistico e nell'ufficio istituzioni scolastiche saranno coinvolti nella gestione del rapporto con l’utenza. Nel corso dell'incontro i referenti degli uffici comunali hanno iniziato a spiegare in che modo saranno coinvolti gli studenti, specificando alcune regole di comportamento soprattutto in materia di privacy. Il segretario generale ha invitato il gruppo a seguire il Consiglio comunale che sarà convocato la prossima settimana per il rendiconto di gestione, una delle sedute più importanti dell'anno. Nel suo saluto, l'assessora Fois ha sottolineato i benefici di questa esperienza: "Sperimentare dall'interno il funzionamento della macchina comunale è un'occasione per crescere come cittadini e per conoscere da vicino esigenze e problemi della comunità. Un'opportunità che vi arricchirà dal punto di vista umano e delle competenze".