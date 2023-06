Estate a Sassari, ecco tutti i servizi offerti dal Comune - Particolare attenzione alle persone con disabilità

Tutti i particolari sono stati presentati, oggi 20 giugno, durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Antonello Sassu, con la dirigente Marge Cannas e funzionarie e funzionari del settore e il responsabile della Vosma Corrado Ughi. Persone con disabilità. A partire dal 20 giugno nelle spiagge di Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro, Argentiera e Porto Palmas saranno attivi i servizi, come sempre liberi e gratuiti, per rendere accessibili le spiagge alle persone con disabilità. Nelle spiagge saranno installate passerelle in legno che collegheranno i parcheggi con il bagnasciuga. Verranno inoltre realizzate delle piazzole, con pavimentazione in legno, dotate di ombrellone, sedia e piccola balaustra di sostegno. Quest’anno, anche nelle spiagge dell’Argentiera, di Fiume Santo e di Porto Palmans, oltre che alla Rotonda e a Porto Ferro, sarà garantita la presenza di operatori qualificati che tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, forniranno l’assistenza alle persone con disabilità. Saranno disponibili ausili tipo sedie spiaggia/mare per consentire la balneazione alle persone con disabilità o con difficoltà motorie. Nelle spiagge di Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro e Porto Palmas saranno posizionati servizi igienici pubblici.





Tutte le aree di sosta saranno sempre tenute pulite e prive di sabbia. A Platamona e all'Argentiera sono disponibili per chiunque le docce; il punto acqua è confermato anche a Porto Ferro e Porto Palmas. Due spiagge per cani. Confermato anche l’impegno dell’Amministrazione comunale per una maggiore sensibilità verso gli animali. Visto il successo degli scorsi anni, sono confermati i due spazi del litorale per i bagnanti che portano in spiaggia gli amici a quattro zampe: dopo la sperimentazione dell’anno scorso che è stata particolarmente apprezzata, a Fiume Santo l’area avrà una lunghezza di circa 250 metri lineari. A Porto Ferro confermata quella di 60. Come l’anno scorso, inoltre, le aree saranno vicine all’ingresso al litorale e saranno ben indicate dalla cartellonistica. Entrambe saranno fruibili dal 20 giugno. I proprietari dei cani avranno a disposizione anche distributori di buste e guanti e dovranno rispettare le solite regole tra cui ripulire appena il cane sporca. Gli animali devono essere iscritti all’anagrafe canina, sani e microchippati; le femmine non devono essere in calore; i cani problematici dovranno tenere sempre museruola e guinzaglio. Pulizia delle spiagge.





Già dal mese di aprile è partito il servizio di pulizia dei litorali di pubblica fruizione che, a partire dal primo giugno, nelle spiagge maggiori del Comune di Sassari (Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas, Fiume Santo e Platamona) avrà una frequenza quasi giornaliera degli interventi di pulizia e sarà incrementata giornalmente nei mesi di luglio e agosto. Il servizio interessa anche le spiagge “minori”, ma non per questo meno interessanti dal punto di vista turistico ed ambientale, quali le spiagge di “La Frana”, di Lampianu, e del Villaggio Nurra. Particolare attenzione verrà data inoltre alla pulizia delle zone di retrospiaggia, le strade e i sentieri di percorrenza e di accesso al litorale, le zone intorno ai cassonetti e alle “aree informative di sosta” dell’area SIC Lago Baratz – Porto Ferro. In tutto il litorale sassarese sono state previste tredici isole ecologiche, con contenitori destinati alle diverse tipologie di rifiuto perché la raccolta differenziata sia sempre effettuata, così come gli spazi destinati ai fumatori, con cestini per i mozziconi, nonché la cartellonistica indicante prescrizioni e sanzioni (nelle spiagge sassaresi il divieto di fumo è istituito per Regolamento dal 2019). Bandiere Blu e servizi. Anche per il 2023 Sassari si è aggiudicata tre Bandiere Blu: Porto Ferro, Porto Palmas e Platamona. Un riconoscimento internazionale che la FEE (Fondazione per l'educazione ambientale) concede alle località turistiche balneari la cui gestione è svolta secondo specifici criteri di sostenibilità. Questo sancisce non soltanto la purezza delle acque del mare ma anche il fatto che il Comune sia in grado di offrire tutta una serie di servizi. Progettare, realizzare e mantenere, durante la stagione balneare, gli standard di eccellenza è uno sforzo importante, sia organizzativo che economico, da parte del Comune. Gli arenili possono essere oggetto di visite di controllo, per verificare la conformità ai criteri stabiliti dal programma. I requisiti sono molteplici: dalla qualità delle acque, per la quale è previsto un periodico campionamento, all’efficienza della depurazione delle acque reflue, passando per la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini e la pulizia della spiaggia, la raccolta differenziata e la gestione adeguata dei rifiuti pericolosi oltre alla presenza di un punto con acqua dolce a servizio dei fruitori degli arenili. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza dei bagnanti, con servizi di salvataggio e la segnalazione del limite di acque sicure e all’accessibilità per tutti. Ampio spazio deve essere dedicato all’educazione ambientale, rivolta alle scuole e ai giovani, ai turisti e ai residenti: sarà il Centro di Educazione Ambientale (Ceas) Lago Baratz a realizzare attività, laboratori ed eventi nel corso della stagione estiva.

L’Amministrazione comunale di Sassari conferma il suo impegno per offrire servizi adeguati a chi sceglie di trascorrere l’estate nei litorali sassaresi. Gli interventi mostrano ancora grande attenzione alle persone con disabilità, agli spazi per chi va al mare con gli amici a quattro zampe e alla pulizia delle spiagge, con l’intento di migliorare l’offerta per cittadini e turisti. La novità più importante di quest’anno è che già dal 20 giugno nelle spiagge di Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro, Argentiera e Porto Palmas ci sarà da subito una passerella per facilitare l’accesso ai litorali anche a chi ha mobilità ridotta e inoltre sarà presente in tutte queste spiagge il servizio di supporto alle persone con disabilità con personale qualificato. Il Settore Ambiente e Verde pubblico ha affidato la loro gestione con bando ad evidenza pubblica alla Vosma Società cooperativa sociale.