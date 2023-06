Lai: Omertà, silenzi, rinvii, annunci: ecco la destra in Sardegna. Quattro anni di nulla. Lesi i diritti dei sardi

Sembra uno scioglilingua ma purtroppo è una drammatica realtà che conoscono bene anche al ministero delle infrastrutture ma che il ministro Salvini nasconde visto che che non risponde nemmeno alle interrogazioni che puntualmente presentiamo da tempo chiedendo gli atti formali del commissario. Almeno per trasparenza dovrebbe farlo, oppure dovrebbe confessare che gli atti non si trovano perché niente è stato fatto. Ma noi insisteremo a chiedere perché ci sono tante domande a cui Salvini non risponde, tra tutte una: da dove ha tolto le risorse che mancavano sulla Sassari - Alghero. Quale opera è stata sacrificata e perché? E poi, perché qui va bene un presidente commissario da difendere a tutti i costi e in Emilia Romagna no? Ma il Ministro segretario della Lega non risponderá perché c'è una ragione superiore che unisce la destra: tra otto mesi ci sono le elezioni regionali e siccome nessuno ha il coraggio di dire che hanno miseramente fallito si tenta di dare la colpa al solo Solinas il quale a sua volta prova a spostare l'attenzione su ciò che verrà fatto. Sulle carte si annunciano strade, scuole ed ospedali. Da fare utiizzando risorse improbabili in tempi brevissimi quando sono in ritardo su tutto.





Due anni di commissariamento per non fare nulla sulle strade, due anni nei quali si doveva vedere la nuova continuità territoriale e abbiamo la peggiore da quando è nata con la norma Attili, due anni nei quali doveva partire la programmazione europea 2021-27 e non è partito o speso nulla. Due anni nei quali doveva partire la nuova sanità e siamo al disastro di reparti chiusi anche in tutta la Regione. Una paralisi totale e si vantano di non aver speso un miliardo di euro di risorse pubbliche. Potete provarci a prendere le distanze ma maggioranza e Presidente sono un’unica cosa. Una giunta di destra che da 4 anni lede i diritti dei sardi e danneggia l’economia regionale mettendola tra le ultime in tutte le graduatorie".

"Al peggio non c'è mai fine. Ora, in Sardegna, nel centrodestra si accorgono che le opere viarie che il governo Draghi ha affidato al commissario Presidente Solinas sono tutte ferme a due anni dall'insediamento. La Lega pertanto chiede oggi di commissariare il commissario con la nomina di un sub commissario di stretta osservanza politica oppure, se proprio non si può fare per ragioni di alleanza elettorale, di affidare il commissariamento ad un tecnico Anas ovvero all'azienda che di fatto ha motivato la nomina di un commissario visti i ritardi decennali nell'affrontare la sistemazione, il completamento e la messa in sicurezza delle strade statali in Sardegna, la Olbia - Sassari su tutte.