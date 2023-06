Cronaca 4 corsie e consiglio a Cagliari - Opposizione Alghero: "Continua l’immobilismo e l’incantesimo di Mario Conoci"

Continua lo stallo sulla realizzazione del I lotto della strada 4 corsie AHO-SS e continua anche il fragoroso silenzio del presidente Solinas, commissario straordinario per la strada. Continua soprattutto l’immobilismo e l’incantesimo di Mario Conoci, che, in attesa di chissà che cosa, invece di difendere il sacrosanto diritto dei cittadini del Nord Ovest di veder finalmente realizzata un’arteria di fondamentale importanza, pare più preoccupato di non infastidire i governanti regionali. Continua anche la stucchevole melina del presidente del consiglio comunale di Alghero, Lelle Salvatore, che da più di un mese ha ricevuto un mandato unanime dal consiglio per convocare un consiglio aperto a Cagliari, dove rappresentare davanti ai governanti regionali la fine della pazienza dei cittadini algheresi e di chi li rappresenta pro tempore. Il 9 maggio 2023, infatti, il consiglio comunale aveva votato una risoluzione unanime dando il mandato al presidente del consiglio di convocare a Cagliari una seduta della massima assemblea cittadina. Perfino esponenti della lega a livello parlamentare, quasi non avessero responsabilità, accusano Solinas di aver solo causato incompiute con la sua gestione, mentre da Forza Italia chiedono a Solinas di farsi aiutare, a due anni dall’incarico di commissario. Robe dell’altro mondo. Non c’è veramente altro tempo da perdere. Serve una protesta clamorosa.