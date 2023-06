Cronaca Aperto il Seminario “Memoria e attualità nel giornalismo” ad Arzachena

“Lo sport è un veicolo eccezionale per la trasmissione della memoria”. Così Claudia Segre, nipote della Senatrice Liliana, ha aperto i lavori del Seminario “Memoria e attualità nel giornalismo” che è stato il primo atto della seconda edizione del Memorial di padel “Giampiero Galeazzi”. Dall’Auditorium Ama al centro sportivo Skg Arena e Padel di Arzachena da ieri, giovedì 15 giugno 2023, si sono aperti i lavori della manifestazione che coniuga i valori di sport con quelli della memoria, dell’inclusione e della solidarietà. Organizzato dal consigliere nazionale Ussi, Mario Frongia, da Aics, con la collaborazione di Ussi Sardegnae con il patrocinio di Regione Sardegna, Odg, Fnsi, Ussi, Aics, Università di Cagliari, FederCusi, Sport e Salute, Lega serie B, Figc-Lnd Sardegna, comuni di Arzachena, Tempio e Cagliari, il seminario ha approfondito il tema della memoria come elemento imprescindibile per analizzare al meglio il presente e proiettarsi nel futuro. Ad accogliere gli ospiti per una giornata intensa il saluto del vicesindaco di Arzachena Cristina Usai, mentre per la Regione hanno presenziato i consiglieri Alice Aroni e Andrea Piras. Oltre a Claudia Segre, hanno preso parte al dibattito Gianfranco Coppola, Riccardo Signori, Mario Zaccaria, Paolo Mastino, Vittorio di Trapani, Simona Rolandi. Grande l’interesse suscitato dagli interventi dei protagonisti che hanno accolto con un lungo applauso il filmato dedicato a Giampiero Galeazzi del quale ha tracciato un profilo personale il figlio Gianluca. Le emozioni del palco hanno poi lasciato spazio al campo di gioco dove Gianfranco Zola, Gimmy Maini, Dario Marcolin e tutti i protagonisti hanno iniziato con le prime esibizioni di “riscaldamento” alle quali sono seguiti i momenti formativi dei piccoli aspiranti giocatori di padel. A partire da oggi, venerdì 16 giugno, si aprirà il torneo vero e proprio con in campo giornalisti e personalità del mondo del calcio che si sono affrontate tra i vetri della Skg Arena..