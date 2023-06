Banari: La provincia interviene d'urgenza sul ponte - Affidati i lavori di manutenzione straordinaria per la riapertura della SP 41 bis

Vista l’urgenza di evitare l’isolamento di un intero paese, la Provincia ha individuato nelle pieghe del proprio bilancio, le risorse necessarie per procedere immediatamente con lo studio. E’ emersa la fattibilità di operare con un intervento di manutenzione straordinaria, che è già partito in queste ore e che darà modo di restituire a breve la percorribilità della viabilità, con tutte le cautele del caso e le condizioni di sicurezza da rispettare. Per evitare il ripetersi di condizioni di rischio, la Provincia, sempre con fondi propri, ha già proceduto ad affidare la progettazione di una nuova opera d’arte sostitutiva, che sarà adeguata alla normativa del Pai ( Piano di assetto idrogeologico) e che di fatto ,sarà dimensionata alla portata che il fiume in condizioni climatiche avverse potrebbe riversare. I tecnici impegnati nella progettazione potrebbero già consegnare il lavoro entro il mese di luglio in modo da poter procedere spediti verso la gara. “Da parte della Provincia uno sforzo finanziario importante- ha sottolineato l’amministratore della Provincia Pietro Fois”- che non si è tirata indietro di fronte ad una urgenza come questa. E’ stato fatto un enorme sforzo tecnico e un lavoro certosino per recuperare dalle pieghe del bilancio le risorse necessarie. Auspichiamo che l’emergenza possa essere risolta entro poche settimane”.

Questa mattina sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria affidati invia d’urgenza per ripristinare il prima possibile la percorrenza del ponte che collega Siligo a Banari. Nemmeno due settimane fa, un nubifragio ha fatto esondare il rio Banzos, che ha causato a sua volta il cedimento parziale del ponte. Per motivi di sicurezza la strada provinciale 41 bis è stata interrotta, tagliando di fatto la principale connessione del paese di Banari con il resto della Sardegna. In questi giorni, i tecnici della Provincia, in team con un equipe di professionisti esterni, hanno lavorato celermente sull’opera d’arte, per capire se la struttura fosse compromessa definitivamente o se fosse possibile un temporaneo risanamento.