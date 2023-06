Cronaca Salvataggio nella foresta del Gutturu Mannu: disperso ritrovato dopo un'ora di ricerca sotto il temporale

A seguito della segnalazione, pervenuta al numero di emergenza 1515, circa la presenza di un disperso in località Is Antiogus, nella foresta del Gutturu Mannu, due pattuglie della Stazione forestale di Uta si attivavano immediatamente nella ricerca. Nonostante il forte temporale, le pattuglie, ben presto, riuscivano a individuare l'auto del disperso parcheggiata sul ciglio di una strada. Alcuni componenti delle pattuglie si addentravano allora nella fitta boscaglia della zona, per rintracciare l'uomo. Dopo circa un’ora di perlustrazione, sotto una pioggia battente, intorno alle 14:40 gli agenti del Corpo forestale riuscivano a raggiungere il disperso sul crinale di una montagna, dove si era recato per riuscire a contattare telefonicamente i soccorritori. L'uomo, molto provato, è stato accompagnato alla sua auto, dove l'attendevano i suoi familiari. Il Corpo Forestale raccomanda di verificare con cura le previsioni del tempo prima di effettuare escursioni in montagna, anche nella stagione estiva.