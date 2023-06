Cronaca Salto ostacoli: all'Ippopark di Golfo Aranci la 3^ tappa Trofeo Nuraghi Agris e il Gran Premio FiseSardegna

Terzo fine settimana dedicato al salto ostacoli nell'impianto Ippopark di Golfo Aranci gestito da Piera Monti e Angelo Pala. Dopo la Tappa Masaf di fine maggio e i Campionati regionali che due settimane fa hanno incoronato Gianleonardo Murruzzu su Taissa Sarda, questa volta si gareggia per la 3^ Tappa del Trofeo dei Nuraghi Agris e per il Gran Premio Fise Sardegna. L'evento, organizzato insieme alla Fise isolana, si aprirà venerdì alle 15 con i percorsi addestrativi dedicati ai cavalli di 4, 5 e 6 anni. Sabato e domenica invece le gare inizieranno alle 9. Tra le gare di sabato da segnalare la C135 a fasi consecutive per i cavalli di 7 anni e oltre, valida per il Trofeo dei Nuraghi Agris e la C130 a fasi consecutive. Domenica invece spiccano la C140 a due manches valida come Gran Premio Fise Sardegna e per la classifica Agris riservata ai cavalli di 7 anni e oltre, la C135 a tempo e la C130 mista riservata ai cavalli di 6 anni. Il fatto che i binomi sardi conoscano ormai bene il campo esterno in sabbia dell'Ippopark di Golfo Aranci, fa prevedere gare molto tecniche e veloci.