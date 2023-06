Imprese e intelligenza artificiale: 109mila aziende sarde in difficoltà e 310mila addetti a rischio

Al contrario, se gestiti in modo oculato, questi due fattori per le imprese sarde potrebbero rappresentare una grande opportunità di crescita e cambiamento. Su tutto questo vuole fare luce l’analisi realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, dal titolo “L’impatto dell’intelligenza artificiale e dell’automazione sulle imprese dell’Isola”, studio che ha rielaborato i dati OCSE, Eurostat, UnionCamere e ANPAL del 2022 e 2023. Dal dossier emerge anche come, per ora, solo il 5% delle piccole imprese isolane utilizzi l’intelligenza artificiale per svolgere le proprie attività in modo più efficiente e preciso, quindi per migliorare i prodotti, organizzare le linee produttive, gestire i magazzini e incrementare i servizi offerti. “Dobbiamo valorizzare la tecnologia, sfruttare la lettura dei dati ma restare umani e, soprattutto, rimanere imprenditori artigiani”. Così da Londra, la Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, dove sta partecipando alla “The AI Summit London”, nel quale si danno appuntamento espositori nazionali ed internazionali di Intelligenza Artificiale, Tecnologia Digitale, Marketing online, Rete d'Informatica, Servizi, per verificare i benefici e danni che questi fattori rivoluzionari potrebbero avere sulle imprese sarde. “Siamo orgogliosi di dire che la Sardegna è l’unica regione italiana presente a questo evento mondiale - continua la Presidente – e siamo qui come Associazione Imprenditoriale per prepararci a scoprire e, soprattutto, governare, un mondo in cui l'intelligenza artificiale potrebbe diventare il fulcro dell'innovazione aziendale aprendo le porte a una nuova era di prodotti evoluti e rivoluzionarie funzionalità, senza però esserne travolti”





“La sinergia tra il mondo fisico, rappresentato dalla maestria umana, e il digitale, incarnato dalle macchine intelligenti e l'automazione – prosegue - rappresenta anche una sfida imminente per le piccole e medie imprese sarde, che però dimostrano di possedere una resistenza innata”. Delle 109.372 aziende sarde toccate da intelligenza artificiale e contestuale robotizzazione di processi, il 27,3% (29.834 realtà) è a basso rischio impatto, il 56,1% (61.388) è a medio impatto mentre il 16,6% (18.150) potrebbe subire un impatto elevato. Tra le 27.434 realtà artigiane, il 2,5% (698 unità) subirebbe un impatto basso, il 68,4% (18.760) avrebbe un impatto medio e ben il 29,1% (ben 7.976 unità) subirebbe un impatto alto. Situazione analoga tra gli addetti: tra il 310.479 lavoratori, il 20% (62.232) sono a basso rischio, il 54,3% (168.620) sono a medio rischio mentre il 25,6% (79.627) sono ad alto rischio. Tra i 64.198 dipendenti artigiani, 2,6% (1.664) sono a basso rischio, il 62,2% (39.922) sono a medio rischio e ben il 35,2% (22.612) sono ad alto rischio. L’analisi dice anche che il 25,2% delle imprese sarde (5° posto in assoluto in Italia) ricorre a investimenti indirizzati all’utilizzo di big data per cogliere informazioni sui mercati. Inoltre, il 68,1% delle aziende isolane ha effettuato investimenti digitali per adeguare le competenze mentre solo il 34,6% dei dipendenti a seguito attività di formazione nell’ambito della digitalizzazione. Infine, solo il 13,5% delle realtà territoriali è alla costante ricerca di personale con profilo STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics).





Gli ambiti di applicazione dell’intelligenza artificiale nelle piccole imprese in questo momento viene adottata, in particolare, ad esempio, per la manutenzione predittiva o il controllo qualità della produzione (30,4%); a seguire la funzione di marketing o vendite, ad esempio per funzioni di assistenza ai clienti o campagne promozionali personalizzate (24,1%), la sicurezza informatica (21,1%) e l’organizzazione dei processi di amministrazione aziendale, come l’analisi dati a supporto degli investimenti o per effettuare previsioni di vendita, (16,6%); con quote più contenuta l’uso di IA per le funzioni di logistica (10,3%) e la gestione delle risorse umane (5,8%).

