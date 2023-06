Scontro auto Roma, Cappellacci (FI): Bisogna fermare le sfide mortali sui social

Occorre adottare urgentemente delle misure per bloccare i canali che veicolano questi messaggi autodistruttivi e rinforzare i programmi di educazione all’uso dei social media, che da straordinario strumento di libertà non possono diventare una trappola mortale che miete giovani vittime”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati.

“L’incidente mortale avvenuto a Roma è la manifestazione più drammatica di un fenomeno che rappresenta sempre più una minaccia per la nostra comunità. Le cosiddette “challenge” spesso sono sfide che mettono in pericolo la vita sia di chi partecipa sia, come è avvenuto tragicamente nella Capitale, quella di chi si trova per puro caso nella scena in cui avviene questa follia.