Cronaca Tragica morte di un turista schiacciato da un masso: l'incredibile incidente che ha sconvolto La Maddalena

Tragedia a La Maddalena: muore turista di 62 anni schiacciato da un masso staccatosi da un costone. Nonostante un delicato intervento chirurgico al Giovanni Paolo II di Olbia, per vittima non c’è stato niente da fare. Il modo in cui l'incidente è avvenuto è davvero incredibile. Ieri, intorno alle 12.30, i Vigili del Fuoco di La Maddalena sono intervenuti in località Abbatoggia per il soccorso. Dopo circa due ore di lavoro, la squadra del Distaccamento locale è riuscita ad estrarre la vittima, schiacciata da un masso di granito, utilizzando attrezzature specifiche. Le cause esatte dell'incidente sono ancora da accertare e sono al vaglio degli inquirenti. Si sa che l'uomo di 62 anni si trovava in spiaggia con la nipotina e insieme si sono riparati all'ombra sotto un costone roccioso. Purtroppo, la bimba si è spostata e si è posizionata su un masso di granito sovrastante, che si è rivelato instabile e si è staccato, colpendo e schiacciando il malcapitato turista. Nonostante il tempestivo trasporto in elisoccorso e i tentativi di salvare la sua vita, purtroppo è deceduto.