Barumini e Sanluri unite nel segno della promozione delle bellezze archeologiche e culturali

Sulla stessa idea è il primo cittadino di Barumini, Michele Zucca: “Avvicinare Barumini a Sanluri significa accorciare la distanza tra le varie comunità locali all’insegna di un nuovo sistema di relazioni in grado di attirare sempre più flussi turistici nei nostri territori – sottolinea – si tratta di sinergie che possono dare ai turisti nuove opportunità di conoscere la nostra isola”. COLLABORAZIONE. Durante l’inaugurazione è stata siglata anche la convenzione tra Barumini e Sanluri che permetterà ai visitatori dei siti delle due cittadine di avere una tariffa d’ingresso condivisa. “Non esistono campanili nella promozione della destinazione turistica e della cultura. Da soli non bastiamo e la collaborazione in questo è fondamentale – dice portando i suoi saluti all’inaugurazione il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi – questa collaborazione rappresenta una grande opportunità per rilanciare un’offerta turistica integrata tra le nostre comunità locali”. Presenti all’inaugurazione anche i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Barumini Sistema Cultura, Salvatore Bellisai e Caterina Lilliu, con il segretario generale, Tonino Chironi.

Al centro dell’esposizione c’è il famoso Castello di Sanluri che fu simbolo Aragonese e che viene raccontato a Barumini attraverso una serie di pannelli introduttivi e suggestivi scatti che lo raffigurano in tutta la sua maestosità e angolature raccontandone la struttura e le collezioni custodite al suo interno. Nello spazio espositivo è presente un carteggio che riporta le antiche lettere di Gabriele D’Annunzio al visconte. Sono solo alcune delle bellezze che da oggi si possono ammirare nello spazio dedicato e che permette ancora una volta di raccontare il territorio alle decine di migliaia di turisti e curiosi che continuano a scegliere Barumini come tappa centrale del loro percorso di visita in Sardegna, confermando il paese della Marmilla come un punto di rifermento del turismo archeologico-culturale dell’isola grazie anche al suo sito più celebre, Su Nuraxi, dal 1997 patrimonio dell’umanità Unesco. FONDAZIONE E COMUNE. “Dopo l’ottimo successo del primo appuntamento con il Santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri, prosegue il progetto voluto dalla Fondazione per rafforzare una rete di collaborazioni con i Comuni del nostro territorio e di tutta la Sardegna – sottolinea all’inaugurazione Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura – ancora una volta emerge il messaggio che l’archeologia e la storia nuragica rappresentano un importante filo conduttore che unisce tutta la nostra isola. Anche per questo dobbiamo continuare a creare per i turisti un’offerta sempre più integrata”.