Alghero: Piscina comunale pronta per l'estate

Presenti il sindaco Mario Conoci con l'assessore alle Opere pubbliche Antonello Peru, il dirigente Giovanni Balzano, i tecnici del settore e i responsabili della ditta che ha ultimato le migliorie. Nel frattempo proseguono le attività per il completamento della piscina al coperto con la definizione della variante progettuale. "Si tratta di una struttura fondamentale per la città, gli algheresi e il territorio. Un nuovo impegno mantenuto per rendere fruibile la vasca all'aperto e completare la struttura coperta tanto importante per il movimento natatorio del nord ovest della Sardegna" ha sottolineato Conoci.

Piscina comunale pronta per la stagione estiva ad Alghero. Sono stati completati ulteriori lavori di miglioramento della struttura scoperta che sarà a disposizione dei cittadini, degli ospiti della città e delle società sportive anche quest'estate: nuove tribune, interventi sulla vasca e sul verde. La Federazione Italiana Nuoto la utilizzerà immediatamente per la preparazione degli atleti e per le gare dei prossimi Campionati Regionali, cat. esordienti, in programma dal 24 giugno in Riviera del Corallo. Questa mattina il sopralluogo a Maria Pia della commissione consiliare competente guidata dalla Presidente della Commissione Lavori Pubblici Monica Pulina per verificare lo stato di attuazione della riqualificazione e la conclusione dei lavori.