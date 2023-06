Alghero: Addio a Silvio Berlusconi, In consiglio comunale il ricordo di Forza Italia

Nel suo intervento in Aula il capogruppo Camerada si è voluto soffermare sugli aspetti di Berlusconi come uomo capace di assumere tanti impegni e portarli a termine sino all’ultimo giorno della sua vita. In tal senso ha lasciato a tutti noi, anche a livello locale, un grande insegnamento in un periodo come questo nel quale, presi sempre da mille impegni, molto spesso ci si dimentica del bene collettivo. Ora è il momento del lutto e del dolore ma dovremo essere pronti a raccogliere l’immensa eredità politica e di valori lasciata dal nostro fondatore e proseguire con impegno lungo la strada tracciata.

In occasione della seduta di ieri del Consiglio comunale, Forza Italia Alghero – con il capogruppo Nunzio Camerada – ha voluto ricordare la figura di Silvio Berlusconi. È stato il più longevo Presidente del Consiglio e un grande imprenditore, fondando uno dei poli televisivi più importanti del mondo. Per cinquant'anni il Presidente Berlusconi ha caratterizzato l'economia italiana e per trent’anni, dopo la sua “discesa in campo”, ha rivoluzionato la politica italiana, unendo le forze liberali e popolari con quelle conservatrici, con una visione nuova e diversa del futuro del Paese.