Il nuovo testimonial dell’Avis Regionale Sardegna è Dany Cabras

È quindi necessario riuscire a trasferire ai ragazzi la cultura del dono e della solidarietà, considerata, inoltre, l’esigenza di un ricambio generazionale per garantire la continuità di tutte le nostre attività”. Ciò premesso, per la nuova campagna, l’Avis Regionale Sardegna, che conta 8 sedi Provinciali e 172 Comunali ed è impegnata quotidianamente in attività di raccolta sangue, informazione ed educazione alla salute, ha scelto Dany Cabras, il giovane 28enne di Domus de Maria, star del web, con 3,8 milioni di follower su Tik Tok e 1 milione di seguaci su Instagram. “Siamo grati a Dany Cabras per aver accolto con entusiasmo e sensibilità il nostro invito. Per noi – sottolinea Vincenzo Dore - ha preparato un video unico che siamo sicuri piacerà molto e ci aiuterà a veicolare il nostro messaggio nei differenti canali di comunicazione, arrivando tra i più giovani”.





E c’è un altro ringraziamento che il presidente dell’Avis Regionale tiene a fare al termine di una stagione indimenticabile per i rossoblu e per tutti i sardi: “Vogliamo parlare ai ragazzi e alle famiglie e in questo il Cagliari calcio ci ha dato una grossa mano, perché per ogni partita ha messo a disposizione 150 biglietti che abbiamo dato in omaggio ad altrettanti donatori di sangue. Un’iniziativa importantissima che ci ha visto insieme affrontare l'emergenza cronica di sangue nell'Isola. Il nostro auspicio è che la collaborazione possa continuare”. È possibile vedere il nuovo video spot dell’Avis Regionale con Dany Cabras sul sito www.avisardegna.it e sui canali Facebook e Instagram della stessa Avis Regionale Sardegna.

È partita in questi giorni la nuova campagna di sensibilizzazione dell’Avis Regionale Sardegna. L'obiettivo è quello di avvicinare i cittadini al tema della donazione di sangue, soprattutto in un periodo dell’anno tradizionalmente critico, ovvero quello estivo. Se aggiungiamo, a questo, le grandi difficoltà operative del sistema trasfusionale regionale causate dalle riduzioni dei trasferimenti di emazie da regioni eccedenti, che pur avendo confermato degli invii programmati non sono riuscite ad onorare completamente gli impegni, è chiaro quanto il tema necessiti di particolare sensibilizzazione e attenzione da parte di tutti. “In particolare – spiega il presidente dell’Avis Regionale Sardegna, Vincenzo Dore - con questa campagna ci rivolgiamo ai giovani, nostro presente e nostro futuro. Come affermato dal presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola, i numeri del 2022 ci dicono che in Italia i donatori aumentano, ma continuano a calare pericolosamente nella fascia tra i 18 e i 36 anni.