AsinItaly nasce per promuovere e valorizzare questa specie e istituire rapporti per favorire relazioni con tutte quelle comunità che hanno nell’asino un punto comune. "Nel corso dei vari incontri sono state gettate le basi per avviare iniziative congiunte di conservazione e tutela del patrimonio faunistico e culturale - dichiara l'assessora Cocco -; siamo molto soddisfatti dell'attenzione che è stata riservata al nostro territorio, alle sue tradizioni e peculiarità naturalistiche e paesaggistiche. Abbiamo scoperto come in Italia ci siano diverse realtà con cui, grazie alla presenza di particolari specie di asinelli, possiamo aprire dei percorsi di progettazione comune su più tavoli".

L'asinello dell'Asinara protagonista ad Allumiere. Si è conclusa la prima edizione di AsinItaly, la fiera e festa dell’asino che si è tenuta nella cittadina laziale lo scorso fine settimana. Su invito degli organizzatori, una delegazione di Porto Torres ha partecipato ai diversi appuntamenti in programma, condividendo l'esperienza di tutela e valorizzazione non solo dell'asino grigio e albino dell'isola-parco, ma anche delle tradizioni locali legate al mondo equestre. Il gruppo era formato dall'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, dal consigliere comunale Gavino Ruiu, da due rappresentanti della Pro Loco turritana (la presidente Annamaria Zara e Riccardo Serra), dal veterinario del Parco dell'Asinara Giovannantonio Pilo e da Daniela Pani, dello staff Ufficio di Gabinetto dell’assessorato regionale all’Ambiente.