L'Alghero forma il proprio staff insieme ad Ichnossicurezza

Al corso hanno partecipato sia lo staff del settore giovanile che della prima squadra che dopo il successo dell’anno scorso di appresta a partecipare al campionato di Promozione. La formazione BLSD adulto e pediatrico – acronimo di Basic Life Support Defibrillation, ovvero manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore – è stata tenuta da personale medico specializzato impegnato nei reparti di rianimazione di Sassari insieme a personale laico della società IchnosSicurezza srl, azienda leader in Sardegna in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro per pubbliche amministrazioni e per imprese private.





L’Alghero ringrazia Ichnoss Sicurezza Srl, in particolare il dottore Riccardo Pais, per la professionalità messa in campo durante il corso di formazione odierno e per il sostegno che in qualità di sponsor da tempo conferisce.

La formazione è fondamentale per la crescita dell’Alghero, tanto quanto ciò che avviene in campo. Questo il pensiero della dirigenza della società giallorossa che ieri mattina – lunedì 12 giugno – ha voluto organizzare per tutto lo staff un corso di formazione sul primo soccorso e sull’utilizzo del defibrillatore su adulti e bambini.