Intelligenza artificiale, Sardegna ricerche è pronta alla sfida

«Progetti innovativi e coraggiosi in cui Sardegna Ricerche ha creduto e investito», sottolinea Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche. «Oggi siamo pronti per i principali eventi sull’AI perché abbiamo saputo guardare nella giusta direzione», ha concluso Serra. Per la London Tech Week, sono state selezionate: Athlos: una società di sviluppo software specializzata nell’area HMI che progetta e implementa soluzioni AI personalizzate intorno alle esigenze di una vasta gamma di Clienti del settore privato e pubblico. Eos Data: è una piattaforma AI innovativa che si rivolge a influencer, esperti di marketing, agenzie di marketing e aziende. Nevil: grazie alla conoscenza del mercato IT, non solo ha realizzato progetti di altissimo livello in settori strategici, ma ha anche instaurato solide relazioni che hanno permesso all’azienda di crescere e continuare ad investire in prodotti e partnership. Smart Geo Survey: è una startup innovativa specializzata in agricoltura di precisione e gestione dell’acqua in agricoltura e nell’industria attraverso l’uso di droni.





VisioScientiae: è uno spin-off accademico dell’Università di Cagliari. La società è stata fondata per sfruttare tecnologie e algoritmi di intelligenza artificiale e Big Data all’avanguardia per creare e distribuire servizi e applicazioni innovativi. WiData: il suo prodotto di punta si chiama People Mobility Analytics che è un sistema digitale per la raccolta, l’analisi e la visualizzazione dei dati che offre una panoramica del movimento delle persone in diversi contesti. XRIT: è una startup innovativa nel campo della eXtended Reality. Sviluppa diversi progetti realizzando app dedicate arricchite da ricostruzioni 3D di ambienti e scenari con contenuti multimediali.

Sardegna Ricerche sarà all’AI Summit, pronta alle sfide dell’intelligenza artificiale. L’appuntamento è per i prossimi 14 e 15 giugno quando l’agenzia regionale sbarcherà a Londra con 7 startup innovative. L’obiettivo è far conoscere sul mercato internazionale le imprese sarde che lavorano con l’intelligenza artificiale. Per questo Sardegna Ricerche ha deciso di partecipare all’AI Summit, organizzato nell’ambito della London Tech Week il più importante evento mondiale sull’artificial intelligence. Per i partecipanti è un’opportunità di networking e approfondimento non solo con le aziende, ma anche con i relatori – tutti di alto profilo - fra i quali spiccano James Fletcher, Lead, Responsible AI/ML di BBC, e Hanna Helin, Global Head of Technology Innovation alla London Stock Exchange Group. Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma da tempo Sardegna Ricerche ne ha intuito potenzialità e prospettive. Proprio per questo da anni ha promosso convegni e dibattiti sull’AI, oltre a sostenere e investire sulle startup e Pmi che lavorano con l’intelligenza artificiale.