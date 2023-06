Cronaca Cna Sardegna: presentato il Rapporto sul mercato delle costruzioni

Se il 2021 sotto il traino del rinnovo edilizio, sostenuto dagli incentivi, dal rimbalzo della nuova produzione edilizia, della crescita importante delle opere pubbliche, il valore della produzione è cresciuto del 19%, nel 2022 la crescita prosegue ad un ritmo importante (+10,5%) e + 12,9% gli investimenti , sostenuta dagli stessi fattori che risulteranno almeno in parte indeboliti dalle nuove regole e limitazioni del Superbonus, che si accentuano nel 2023 (+1,4%) la crescita stimata. Si consolida il trend espansivo del mercato immobiliare (+14%), sia nella componente abitativa che non residenziale; cresce la produzione edilizia (+13,3%), così come ad un ritmo eccezionale i bandi di gara per i lavori pubblici che sostengono gli investimenti (+12,9%) alimentando positivamente il consolidamento dell’occupazione (+9,8%); un quadro complessivamente positivo, sebbene non privo di incertezze proposte dal nuovo scenario in cui gli elementi di rigidità dell’offerta si sommano alle incognita sul futuro del Superbonus. Il mercato delle costruzioni in Sardegna Consuntivo 2022 e prospettive per il 2023 Il 2022 consolida il trend espansivo delle costruzioni: volume d’affari stimato in 7,5 mld di euro +10,5% e + 12,9% gli investimenti sul 2021; Cresce ancora il mercato immobiliare +14%, sia nella componente abitativa, +8,8% le compravendite immobiliari, che in quella non residenziale; Boom delle gare d’appalto di lavori pubblici, +16% nel numero; in termini di valore si passa da 464 mln a 1,7 mld di euro +275%; Bene la produzione edilizia +13,3% sul 2021, aumentano anche le imprese +246 unità, si consolida l’occupazione +9,8% che tocca di nuovo 45mila addetti; Le previsioni per il 2023 in bilico tra la fine del superbonus e le incertezze sul PNRR sono di stabilizzazione del mercato +1,4%; CNA: Porcu e Mascia: prospettive positive, ma molto dipenderà dall’avanzata dei cantieri e dall’avvio di quelli in programma e più in generale dalla capacità di far avanzare i progetti di spesa previsti dal PNRR ostacolati da vincoli burocratici e inadeguatezze gestionali” 2 CNA Costruzioni Sardegna Viale Elmas, 33/35 - 09122 Cagliari Tel. 070.273728 – Fax 070.273726 www.cnasardegna.it – regionale@cnasardegna.it Nel 2022 il volume d’affari delle Costruzioni Sardegna è stimato in 7,5 miliardi di euro, di cui 6 mld relativi ad investimenti a più di 1,4 miliardi, destinati alla manutenzione ordinaria. Il segmento residenziale si attesta così a primo mercato regionale con investimenti pari a 3,5 mld, più del 57% degli investimenti complessivi. Le opere pubbliche, con 1,5 mld sono il secondo mercato regionale e assorbono poco meno del 25% degli investimenti.