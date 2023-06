Alghero: Guardia Costiera, cambio al vertice, i saluti del Sindaco

Questa mattina sono stati ricevuti a Porta Terra dal sindaco Mario Conoci che si è congratulato con Giuseppe Tomai per l'ottimo servizio reso alla comunità, augurargli nuove soddisfazioni per il prosieguo della carriera. A dare il benvenuto al neo comandante Semerano anche la vicesindaca Giovanna Caria e gli assessori Emiliano Piras ed Alessandro Cocco. In allegato alcune immagini dell'incontro.

Cambio al vertice dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero. Il Tenente di Vascello Biagio Semeraro assumerà nei prossimi giorni la guida della Guardia Costiera della Riviera del Corallo subentrando al Tenente di Vascello Giuseppe Tomai che lascia l’incarico dopo due anni intensi e impegnativi. Il nuovo Comandante proviene dalla Basilicata e precedentemente ha svolto servizio presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, Capo Servizio Personale Marittimo.