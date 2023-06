Proseguono i concerti per “Quartu città aperta”

La performance inserita in cartellone ha il suggestivo titolo “The Little Musicians with the Ukulele”, ovvero “i piccoli musicisti con l'ukulele”, strumento musicale proveniente dalle Hawaii, facile da imparare e adatto sia per bambini che per adulti. Non è certo un caso che i piccoli muscisti portino in scena uno spettacolo suonando l'ukulele: è infatti uno strumento intuitivo e permette un approccio ludico e coinvolgente molto utile per fare musica d’insieme e per attività di socializzazione. Il Festival “Quartu città aperta” proseguirà con l'appuntamento di Mercoledì 14 Giugno: in rassegna previsto lo spettacolo “6 corde, nel mondo della chitarra”, con la partecipazione degli allievi di chitarra classica della Scuola Civica L. Rachel.

Proseguono i concerti itineranti del Festival “Quartu città aperta”, organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, e che si tiene fino al al 21 giugno in alcuni fra i luoghi più suggestivi della terza città della Sardegna. Lunedì 12 Giugno, alle 17.30 al Teatro Porcu-Satta, in via Turati, saliranno sul palco gli allievi della Propedeutica Polistrumentale, piccoli musicisti in erba ma di enorme talento, che portano in scena uno spettacolo unico.