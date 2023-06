Cronaca Calcio e solidarietà a Selargius

Calcio e solidarietà tornano a intrecciarsi per ridare vita a una manifestazione nata ormai 30 anni fa quando al Sant’Elia calciatori e giornalisti sportivi si sfidavano sul prato verde. Oggi lo scenario è un palcoscenico che vedrà sport e stampa insieme nel segno della musica per fare la differenza nella vita di chi ha bisogno. La kermesse diventa dunque “Calcio, Musica e Solidarietà” e ospiterà sul palco le leggende del Cagliari dello Scudetto insieme a giocatori rossoblù di diverse epoche, giornalisti sportivi e appassionati. Tanti gli ospiti attesi martedì 13 giugno 2023 al Teatro Civico Si’e Boi a Selargius: fra gli altri il padrone di casa Bruno Corda e il suo gruppo Is Prexiaus, Benito Urgu, Maria Giovanna Cherchi, Alfredo Barrago, Massimiliano Medda e i fratelli Lorrai, la super tifosa rossoblu Milena Masala, Matteo Bruni e il presidente Mameli, Gennaro Longobardi, Simone Gallus dei Cagliari Fan club, Mario Fabiani e Ivan Meli autori rispettvamente del primo e dell’ultimo inno del Cagliari, il campione mondiale e Ct della nazionale italiana Wushu Kung Fu Giancarlo Manca e tanti altri. I proventi della serata saranno devoluti alla Comunità dei Padri Somaschi di Elmas per l’acquisto delle nuove camerette per i ragazzi. Così l’ideatore Bruno Corda: “Dopo trent’anni calcio e solidarietà, che dal 1991 al 1995 si giocava sul tappeto verde del Sant’Elia, si trasforma in una kermesse musicale: ormai siamo vecchiotti e non abbiamo più il fisico per giocare a calcio. D’altronde resta lo scopo nobile che è quello di mettersi in gioco per aiutare il prossimo”. Soddisfatto Padre Elia Salis, responsabile della Comunità dei Padri Somaschi: “Calcio e solidarietà sono due elementi che possono sostenersi, un connubio perfetto. In realtà io ho preso i voto dopo aver smesso di giocare a pallone. Giocavo nelle giovanili del Cagliari e ho avuto il privilegio di andare in ritiro con la prima squadra con mister Ranieri, poi ho incontrato i Padri Somaschi e da lì è iniziato il mio percorso. Oggi guido una comunità che accoglie minori che provengono da contesti familiari fragili”. L’appuntamento è per martedì 13 giugno 2023, ore 20, al Teatro Civico Si’e Boi a Selargius. Biglietti in vendita a 10 euro al Teatro Houdini in via Molise 2 e all’Accademia Culture Orientali in Via Figari 5 a Cagliari