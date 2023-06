Asuni: Misure cautelari all'indagato per l'incendio del 28 luglio 2022

I risultati dell'attività investigativa hanno portato all'emanazione, da parte del GIP del Tribunale di Oristano, di un’Ordinanza di misura cautelare personale a carico dell’indagato, provvedimento eseguito dagli agenti del CFVA. IL DELITTO D'INCENDIO Il reato di incendio doloso, disciplinato dall’art. 423 del Codice penale, prevede la pena della reclusione dai 3 ai 7 anni per chiunque cagiona un incendio. Inoltre l’art. 2043 del Codice Civile stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 1515 - IL NUMERO VERDE DEL CORPO FORESTALE Il Corpo Forestale è costantemente impegnato, con un grande impiego di risorse umane e strumentali, nella lotta agli incendi, nella prevenzione e nelle indagini. Tutti i cittadini possono segnalare, al numero verde 1515 del Corpo forestale, qualsiasi elemento utile per individuarne le cause e i responsabili.

Le operazioni di spegnimento, durate circa tre ore, avevano coinvolto tredici operatori antincendio che, grazie all'utilizzo di ben 5 autobotti e alla collaborazione di diversi volontari, erano riusciti a circoscrivere il fuoco a ridosso delle abitazioni, evitando che le fiamme si espandessero nei terreni circostanti. LE INDAGINI Alcuni mesi di indagini serrate, svolte dal personale del Nucleo investigativo del Corpo forestale di Oristano, unitamente a quello della Stazione Forestale di Samugheo, anche mediante l’utilizzo di moderni supporti tecnici e informatici, hanno consentito di acquisire importanti elementi indiziari a carico di un uomo residente in un paese dell'oristanese.