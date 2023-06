Ritorna implacabile la piaga degli incendi in Sardegna

L’incendio ha percorso una superficie di circa 6 ettari di incolto con fasce frangivento . Le operazioni di bonfica sono iniziate alle ore 15 circa e sono tutt'ora in corso.

In data odierna, su un totale di 8 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnala 1 incendio, per la soppressione del quale è stato utilizzato, oltre alle squadre a terra, anche un mezzo aereo del Corpo forestale: 1 - Incendio in agro del Comune di San Giovanni Suergiu località “Pod. Faggio”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sant'Antioco coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. Sono intervenute 2 squadre di volontari delle associazioni di Sant'Antioco e Sant'Anna Arresi e 1 squadra dei VVF di Carbonia.