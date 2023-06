Veliamoci, la nuova stagione comincia con due grandi progetti

Nelle settimane scorse, due grandi progetti si sono incontrati per caso nell’ambito delle attività dell’ASD Veliamoci e da questo è nato un grande momento di sport, unione, amicizia, comunità. Infatti, l’asd Veliamoci è tra i circoli velici che ha accolto con grande entusiasmo il progetto “Over 65” proposto dalla Federazione Italiana Vela e da Sport e Salute che coinvolge le persone con più di 65 anni di età con l’obiettivo di promuovere stili di vita attivi e contro la sedentarietà attraverso la partecipazione ad attività sportive e sociali all'interno dei singoli circoli fino a novembre 2023. Con oltre 30 partecipanti, tutti componenti dell’Associazione residenti Torregrande, il gruppo di lavoro over 65 di Veliamoci è tra i più numerosi in Italia. Lezioni teoriche e relative alla sicurezza in mare, attività di supporto durante gli allenamenti dei giovanissimi e durante il Vela Day, veleggiate nel Golfo di Oristano: per gli over 65 oristanesi si è aperto un mondo, quasi per tutti nuovo e avvincente. “Siamo stati travolti dall’entusiasmo dei partecipanti, vogliono apprendere, conoscere, e hanno molta voglia di fare- commenta la presidente Maria Cristina Atzori. E’ un grande gruppo che ci dà molte soddisfazioni.” “Ci sentiamo coinvolti ed appassionati- spiega Ada Carboni, presidente dell’associazione Residenti Torregrande- vogliamo imparare tante cose, abbiamo imparato a fare i nodi, a portare una imbarcazione in acqua, questo corso ci aiuta a stare insieme, socializzare di più. Anche alla nostra età si può imparare ad andare in vela e partecipare ad un progetto sportivo. Viviamo al mare e molti di noi hanno sempre tenuto il desiderio nel cassetto: praticare vela, e oggi questo è realtà.” La strada del progetto Over 65 si è incrociata con quello di Sail 4 Parkinson, punto di incontro proprio l’asd Veliamoci che ha ospitato circa 15 persone che convivono con la malattia di Parkinson e che partecipano al grande progetto che prevede una settimana all’insegna di attività varie tra barca a vela, sport e natura, per una riabilitazione di gruppo stimolante e costruttiva. Tutto questo a Torregrande si è reso possibile grazie anche all’imbarcazione HANSA 303 “dedicata a Stefano” che azzera le differenze fisiche tra persone, consentendo a tutti di veleggiare in egual modo. L’arrivo della famiglia di Sail 4 Parkinson presso Veliamoci ha scritto una nuova ed emozionante pagina della storia di questo centro velico: infatti per un caso fortuito, sono nati momenti di incontro tra i partecipanti al progetto Over 65 e i partecipanti di Sail4 Parkinson. “E’ questa l’essenza di Veliamoci, è in questi momenti che si concretizza davanti ai nostri occhi, il motivo per cui siamo qui ed esistiamo: la vela che unisce, la vela che rende partecipi tutti in egual misura”, spiega Maria Cristina Atzori. “Il coinvolgimento con il gruppo di Sail 4 Parkinson ha messo in evidenza che la vita è diversa nei suoi vari aspetti ma sono tutti bellissimi”, conclude Ada Carboni. Sail 4 Parkinson è patrocinato dall’Assessorato Regionale alla Sanità, assistenza sociale, Direzione Generale delle Politiche Sociali ed è giunto alla 16^ edizione. Le ultime due edizioni sono state oggetto di uno studio scientifico in collaborazione con l’Ospedale Brotzu e l’Università di Cagliari, Cittadella Universitaria di Monserrato. I partecipanti di Sail 4 Parkinson sono seguiti da un team di specialisti: il neurologo Dott. Nicola Modugno, Presidente Parkin Zone ONLUS e Direttore del centro Parkinson e disturbi del Movimento presso l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS) e alla psicoterapeuta Dott.ssa Silvia Della Morte, Mindfulness e Compassion Focused therapist.

Venerdì 9 e domenica 11 giugno, porte aperte da Veliamoci per celebrare il Vela Day: si tratta di due importanti giornate di festa organizzate dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder Joy of Moving e i circoli affiliati, l’obiettivo è quello di promuovere la cultura del mare e lo sport velico. La partecipazione al Vela Day è gratuita e possono partecipare tutti a partire dai 6 anni compiuti. Il programma di Veliamoci è ricco: il 9 giugno dalle 16 alle 18, presso il porticciolo turistico, il pomeriggio sarà dedicato alle persone con disabilità e volto all'attività di parasailing con la prova di un’imbarcazione Hansa 303. Domenica 11 giugno in via Bottego a Torregrande, presso la sede di Veliamoci, chiunque potrà provare l’emozione di uscire in mare aperto a bordo di una barca a vela. Sarà possibile vivere questa esperienza dalle 10 alle 13:00 e dalle 17 alle 17:00.